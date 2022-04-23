Bilim dünyasını şaşırtan olay: Üçüzlerden biri 4 yaş daha genç!

Birkaç yıl sonra Shelby'nin ebeveynleri, doktorların embriyoların çok uzun süre dondurulması nedeniyle başarı oranının düşük olduğu konusunda uyardılar. Fakat ebeveynler yine de başka bir çocuk sahibi olmaya karar verdi.

TikTok kullanıcısı Shelby, her şeyin annesinin 90'lı yıllarda tüp bebek yaptırmaya karar vermesiyle başladığını söyledi. Anneleri, o sırada embriyoların bazılarını kullansa da diğer embriyolar, donmuş olarak muhafaza edildi.

"İHTİMALİ DÜŞÜKTÜ AMA MUCİZE OLDU"

İhtimali düşük olmasına rağmen aynı anda döllenen embriyolardan biri 4 yıl sonra başarılı bir hamilelikle sonuçlandı. Shelby ise takipçilerine, doktor annesine işe yaramayacağını söylese de kendisinin doğduğunu ve bunun bir mucize olduğunu anlattı.

Bu durumda, teknik olarak, Shelby ve kız kardeşleri Becca ve Courtney, aynı zamanda döllenme işlemleri gerçekleştikler üçüzler. Fakat gebelik sürecinin 4 yıl sonra başlaması sonucunda Shelby, diğer kardeşlerine göre 4 yıl daha genç.