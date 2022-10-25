Bilim insanları açıkladı! Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besin alzheimer hastalığına neden oluyor!

Alzheimer hastalığının kadınlarda daha fazla görülüyor olmasının ilk ve en önemli nedeni kadınların yaşam süresinin erkeklere oranla daha uzun olmasıdır. Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörü yaştır. Yaşlandıkça alzheimera yakalanma riskiniz artar.
· Her yıl 65-74 yaş arası 1000 kişiden 4'ünde alzheimer oluyor.
· Her yıl 75 ila 84 yaş arasındaki 1000 kişiden 32'si alzheimer'a yakalanıyor.
· 85 yaş ve üzerindeki 1000 kişiden 76'sı her yıl alzheimer oluyor.
Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla alzheimer görülme nedeni, yaşlı kadınların yaşlı erkeklerden daha fazla olmasıdır. Yaş arttıkça alzheimer hastalığına yakalanma riski artıyor.
HER YIL 1000 KADINDAN 13'Ü ALZHEİMER OLUYOR
İsveç'te 16.926 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, 80 yaşından itibaren kadınların, alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının, yaşına bakılmaksızın herhangi bir erkekten daha fazla olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, Tayvan merkezli bir araştırma, bir kişinin yedi yıl boyunca Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.
Araştırmalar, aynı yaştaki kişiler arasında bile kadınların erkeklere oranla daha fazla alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı olduğunu gösterdi.
ALZHEİMER DIŞINDAKİ DEMANS HASTALIKLARI KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLMÜYOR
İsveç'teki demans oranlarını inceleyen çalışma, hem kadınların hem de erkeklerin, yaşlandıkça Alzheimer olmayan bir bunama geliştirme olasılığının eşit olduğunu buldu. Alzheimer hastalığı oranlarının cinsiyete göre farklılık göstermesi, Alzheimer dışı demans oranlarının ise farklılık göstermemesi, alzheimer hastalığı ile cinsiyet arasında belirli bir etkileşim olması gerektiğini düşündürmektedir.
ALZHEİMER BEYNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN BİR PARÇASI MI?
Alzheimer hastalığı patolojisinin bir bileşeni olan amiloidin beyindeki enfeksiyonlarla savaşmak için birikebileceğini öne süren Harvard araştırmacılarının çalışmalarından geliyor. Bu çalışmaya göre, alzheimer hastalığı beynin bağışıklık sisteminin bir yan ürünü.
KADINLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ERKEKLERE ORANLA DAHA GÜÇLÜ
Kadınların erkeklere kıyasla otoimmün hastalığa sahip olma olasılığı yaklaşık iki kat daha fazla. Bu farklılığın nedeni tam olarak bilinmiyor ancak, kadınların bağışıklık sisteminin erkeklere oranla daha güçlü olması, birçok otoimmün hastalığın gebelikte daha sık görülmesi dikkat çekiyor. Kadınların güçlü bağışıklık sistemine sahip olmasının, fetüsü enfeksiyonlardan korumak için gelişmiş olabileceği düşünülüyor.
ALZHEİMER HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Haftada beş gün, günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme veya aerobik dersleri gibi aerobik egzersizler yapın.
Balık, zeytinyağı, avokado, meyve, sebze, fındık, fasulye, kepekli tahıllar ve kümes hayvanları dahil olmak üzere bir Akdeniz menüsü yiyin. Kızarmış, tütsülenmiş etleri, işlem görmüş besinleri ve şekerli yiyecekleri az tüketin hatta hiç tüketmeyin.