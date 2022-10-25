Bilim insanları açıkladı! Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besin alzheimer hastalığına neden oluyor!

Alzheimer hastalığının kadınlarda daha fazla görülüyor olmasının ilk ve en önemli nedeni kadınların yaşam süresinin erkeklere oranla daha uzun olmasıdır. Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörü yaştır. Yaşlandıkça alzheimera yakalanma riskiniz artar.

· Her yıl 65-74 yaş arası 1000 kişiden 4'ünde alzheimer oluyor.

· Her yıl 75 ila 84 yaş arasındaki 1000 kişiden 32'si alzheimer'a yakalanıyor.

· 85 yaş ve üzerindeki 1000 kişiden 76'sı her yıl alzheimer oluyor.

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla alzheimer görülme nedeni, yaşlı kadınların yaşlı erkeklerden daha fazla olmasıdır. Yaş arttıkça alzheimer hastalığına yakalanma riski artıyor.