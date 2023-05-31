Bilim insanları bunu da yaptı! İnanması güç ama gerçek: Koku alan robot geliştirildi

Bilim insanları, çığır açan bir çalışma ile koku duyusuna sahip olan robotların gelişiminde büyük bir adım atmış olabilirler. Bu çalışma, sadece bilim dünyasında değil hayatın birçok alanında önemli bir dönemecin de sinyalini veriyor.

"KOKUYU TESPİT EDEBİLİYOR"

Biosensor and Bioelectronics dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Tel Aviv Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı (Neuroscience News aracılığıyla), yakın zamanda bazı özel elektroniklerden 10.000 kat daha fazla hassasiyetle birkaç kokuyu tanımlayabilen bir robot ürettiklerine dair bir açıklamada bulundu.

Robotlarını biyo-hibrit olarak tanımlayan ekip, bu robotun bir koku algıladığında antenler tarafından üretilen elektrik sinyali miktarını ölçen bir elektronik sisteme bağlı olduğunu belirtiyor.

"SEKİZ SAF KOKU İLE İKİ FARKLI KOKU KARIŞIMINI AYIRT EDEBİLDİ"

Bir "çöl çekirgesinden" alınan bir dizi antene sahip olan bu robotlar, kokuları sinyal çıkışlarıyla karakterize etmeyi öğrenen bir algoritmayla eşleştirildiler. Böylece ekip, sardunya, limon ve badem ezmesi gibi "sekiz saf koku" ile iki farklı kokunun karışımı arasında güvenilir bir ayrım yapabilen bir sistem elde etti.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA PATLAYICI VE UYUŞTURUCUYA KARŞI ÖNLEM OLABİLİRLER"

Bilim insanları, bu "koku tespit eden" robotların, ilerleyen zamanlarda uyuşturucu ve patlayıcıları tespit ederek, toplumu tehdit eden durumlara karşı önleyici bir güç olabileceğini savunuyor.

Her ne kadar Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacıları robotun bir "bilimsel ilk" olduğunu söylese de, geçen Haziran ayında Michihan Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, kanser hücrelerini koklayarak saptamak için cerrahi işlemle "değiştirilmiş çekirgeler" kullanan bir dizi sistemin araştırmasını da yayınladılar.

"FARKLI ÇALIŞMALAR YAPILMAYA DEVAM EDİYOR"

2016'da yapılan daha önceki bir çalışmada ise; bilim insanları, çekirgeleri "bomba koklayan siborglara" dönüştürmeyi hedefleyen bir dizi sistem oluşturdular. Bu duruma bakıldığında insanlığın kaderini değiştirecek "böcek robotların" ilham kaynağı da yine doğa oluyor.