Bilmeden yapılan bu hata ölümcül beyin hastalığına neden oluyor!

Araştırmacı Laura Stankeviciute, "Bugüne kadar mevcut olan epidemiyolojik ve deneysel veriler, uyku anormalliklerinin Alzheimer hastalığı riskine katkıda bulunduğunu zaten gösteriyordu" dedi. Ancak Brain Communications'da yayınlanan yeni çalışma , "Uyku bozukluğunun Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olabileceği hipotezini daha da güçlendiriyor" diye ekledi.

Araştırmada 332 katılımcı analiz edildi. 7 saatten daha az uyuyanların t-tau protein düzeylerinin arttığını buldu. T-tau proteinleri, besinleri beynin bir bölümünden diğerine taşıyan mikrotüplerdir. Çok fazla tau proteinine sahip olmanın alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı belirtiliyor.