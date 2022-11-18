Bilmeden yapılan bu hata ölümcül beyin hastalığına neden oluyor!

Araştırmacı Laura Stankeviciute, "Bugüne kadar mevcut olan epidemiyolojik ve deneysel veriler, uyku anormalliklerinin Alzheimer hastalığı riskine katkıda bulunduğunu zaten gösteriyordu" dedi. Ancak Brain Communications'da yayınlanan yeni çalışma , "Uyku bozukluğunun Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olabileceği hipotezini daha da güçlendiriyor" diye ekledi.
Araştırmada 332 katılımcı analiz edildi. 7 saatten daha az uyuyanların t-tau protein düzeylerinin arttığını buldu. T-tau proteinleri, besinleri beynin bir bölümünden diğerine taşıyan mikrotüplerdir. Çok fazla tau proteinine sahip olmanın alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı belirtiliyor.
NE KADAR UYUMALIYIZ?
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, çoğu yetişkinin her gece 6-9 saat uykuya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Önemli olan ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunu bilmek ve ona göre uyku planı oluşturmak. Gün içinde uykulu hissediyorsanız yeterince uyumuyorsunuz demektir. NHS, uzun ve sağlıklı bir yaşam için yeterli uykunun gerekli olduğunu belirtiyor. NHS, yetersiz uykunun, obezite, kanser, koroner kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.
Sonuçlanan önceki araştırmalar, gece 5 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp hastalığı, depresyon, kanser ve diyabet gibi birçok kronik hastalık riskinin arttığını gösterdi. Uzmanların önerilerine göre, sağlıklı ve yeterli uyku için en az 7 saat uyumak şart.
Uzmanlar demansın erken belirtilerini şöyle sıraladı;
Demans, günlük yaşamı etkiler, hafıza, davranış ve koordinasyon ile ilgili sorunlara yol açar şiddetli zihinsel yetenek bozulmalarını kapsar. Demans ve alzheimer farklı bunama türleridir. Bunama türleri kişiden kişiye değişir ve farklı belirtilerle ortaya çıkar. Ancak, demans teşhisi konulmadan önce ortaya çıkan bazı yaygın erken belirtiler vardır.
Demasın habercisi erken belirtiler;