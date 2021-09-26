Binlerce yıllık sorunun cevabı burada: Neden rüya görüyoruz?

Hayatımızdak oldukça önemli olduğu bilinen rüyalar, birçok anlamda çözülse de hala bilinmeyen yönlere sahip. Bizler de oldukça merak edilen konulardan biri olarak, neden rüya gördüğümüz sorusunun cevabını sizler için derledik.

RÜYALARIN İÇERİĞİ NASIL OLUŞUR ?

Uyanık olduğunuzda düşüncelerinizin belirli bir mantığı bulunur. Uyuduğunuzda beyniniz hala aktiftir, ancak düşünceleriniz veya rüyalarınız genellikle çok az anlam ifade eder veya hiç anlam ifade etmez. Bunun nedeni, mantıksal bölgelerden ziyade beynin duygusal merkezlerinin rüyaları tetiklemesi olabilir. Kesin bir kanıt olmamasına rağmen, rüyalar genellikle son etkinliklerinize, konuşmalarınıza veya hayatınızdaki diğer sorunlara dayanan otobiyografik düşüncelerdir.

TERAPİ OLARAK RÜYALAR

Rüyalar, hayatınızdaki duygusal dramlarla yüzleşmenin yollarından biridir. Beyniniz ise uyanık olduğunuz zamandan çok daha duygusal bir seviyede çalıştığı için, beyniniz, bilinçli benliğinizin yapmayacağı duygularınızla ilgili bağlantılar kurabilir. Bu sayede günlük hayatta yüzleşmediğini duygular, istekler ve arzular ile karşılaşmanızı sağlayarak bir terapi işlevi görür.

SAVAŞ YA DA KAÇ TEPKİSİ EĞİTİMİ

Beynin rüya görme sırasında en aktif olan alanlarından biri amigdaladır. Amigdala, beynin hayatta kalma içgüdüsü ve savaş ya da kaç tepkisi ile ilişkili kısmıdır. Bir teori, amigdala uyku sırasında uyanık hayatınızdan daha aktif olduğu için, beynin sizi bir tehditle başa çıkmaya hazır hale getirme yolu olabileceğini öne sürüyor. Neyse ki beyin sapı, REM uykusu sırasında kaslarınızı gevşeten sinir sinyalleri gönderir. Bu şekilde uykunuzda koşmaya veya yumruk atmaya çalışmazsınız.

İLHAM PERİNİZİ BULMANIZI SAĞLAR

Neden rüya gördüğümüze dair bir teori, yaratıcı eğilimlerimizi kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Her türden sanatçı, en yaratıcı çalışmalarından bazılarına ilham verebilmesi nedeniyle rüyalarına değer verir. Hayatınızda zaman zaman harika bir film veya şarkı fikriyle uyanmış olabilirsiniz. Normalde uyanıkken hayatınızda aklınıza gelmeyen, yaratıcı akışınızı kısıtlayabilecek mantık filtresi olmadan ortaya çıkan fikirler oldukça yaratıcı olabilir. Çünkü uyurken düşüncelerinizin ve fikirlerin hiçbir kısıtlaması yoktur.

HAFIZANIZI YENİLER

Rüyaların amacı hakkında yaygın olarak üretilen bir teori, önemli anılarınızı ve öğrendiğiniz şeyleri saklamanıza, önemsiz anılardan kurtulmanıza ve karmaşık düşünce ve duyguları sıralamanıza yardımcı olmalarıdır. Araştırmalar, uykunun anıları depolamaya yardımcı olan güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor. Yeni bilgiler öğrenir ve ardından uyursanız, uykudan yararlanarak bu bilgiyi hatırlamanızı istenenden daha iyi bir biçimde hafızanızda tutabilirsiniz. Rüyaların bellek depolamasını nasıl etkilediği ve hatırlama mekanizması henüz tam olarak anlaşılmadı. Ancak rüyalar, hafızaya ve öğrenmeye müdahale edebilecek uyaranları bloke ederken beynin önemli bilgileri daha verimli bir şekilde depolamasına yardımcı olabildiği biliniyor.