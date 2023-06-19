Bir avuç tükettiğinizde cildi 10 yaş gençleştiriyor! Pürüzsüz cildin sırrı bu besinde...

"Cilt sağlığını iyileştirir: Karpuz tohumları, genel cilt görünümünüzü iyileştirmeye yardımcı olan magnezyumla doludur. Cildinizin kuru ve kaşıntılı olduğu egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Karpuz tohumları donuk ve kuru cildiniz için nemlendirici görevi görür. Tohumlarda bulunan çinko, protein sentezi, hücre bölünmesi ve onarım yeteneği nedeniyle yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Karpuzu çekirdeğiyle beraber tüketmenin de faydalı olduğunu vurgulayan Dyt. Genç, "Karpuz çekirdeğinin bilinmeyen birçok faydası vardır. . Karpuzun çekirdeğini çiğnemek veya doğrudan yutmak arasında bir fark yoktur. Her gün 1 avuç karpuz çekirdeği tüketilebilirsiniz" dedi. Dyt. Sena Genç, karpuz çekirdeğinin faydalarını ise şöyle sıraladı:

"Saçı güçlendirir: Karpuz tohumları, saçlarınızın kalitesini iyileştirdiği bilinen proteinler, demir, magnezyum, çinko ve bakırla doludur. Bu tohumlar saçınızı güçlendirmeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur. Tohumlardaki manganez saç dökülmesini ve hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.

"Kalp sağlığına faydalıdır: Karpuz tohumları; sağlıklı bir kalpteki yararlılıklarının olası bir nedeni olan bir anti-inflamatuar, antioksidan ve vazodilatör (kan damarlarının genişlemesi) görevi görür. Karpuz çekirdekleri ayrıca kalp sağlığında önemli bir rol oynaya çinko açısından da zengindir.

"Sinir sistemini destekler: Karpuz çekirdeği, beyninizi ve sinir sisteminizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan zengin bir B vitamini kaynağıdır. Duygu -durum bozukluklarında, bunamada da faydalıdır.

"Sperm kalitesini arttır: Karpuz, erkek üreme sistemi için önemli olan yüksek miktarda çinko içerir. Çinko, erkek kısırlığında en önemli sorun olan sperm kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

"Metabolizmayı hızlandırır: Karpuz tohumlarının folat, demir, çinko, bakır, magnezyum, potasyum, amino asitler ve B vitamini kompleksi gibi besinler açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu besinler, vücudun doğal metabolizmasını düzenlemenin yanı sıra hızını artırmada da son derece faydalıdır."