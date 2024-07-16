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Bir faydası daha ortaya çıktı! Doğada yürüyüş bakın beyni nasıl etkiliyor...

Doğada vakit geçirmek ruh sağlığını iyileştirdiği gibi zamanın hızla akıp gitmesini de durduruyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, Finlandiyalı psikolog Ricardo Correia'nın yaptığı araştırma doğayla iç içe olmanın her şeyi yavaşlattığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:55
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Bir faydası daha ortaya çıktı! Doğada yürüyüş bakın beyni nasıl etkiliyor...

İnsanların kentsel ve doğal ortamlarda zamanı nasıl deneyimlediklerini karşılaştıran Correia, kırsalda zamanın geniş algılandığını tespit etti. İnsanlar doğadaki yürüyüşlerini şehirdeki aynı uzunlukta bir yürüyüşten daha uzun sürdüğünü dile getirdi.

Araştırmaya göre, yeşillikler arasında zaman geçiren insanlar, orada yerleşik bir alanda olduğundan daha uzun zaman geçirdiklerini düşünüyor.

DOĞADA VAKİT GEÇİRMENİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Doğa, bizi sakinleştirerek stresin azalmasına yardımcı olur. Oksijen alımımızı artırır ve endorfin salınımını tetikler, bu da ruh halini iyileştirir.

Zihinsel berraklık ve odaklanma sağlayan bir doğa yürüyüşü, aynı zamanda huzurlu bir ortam düşünce yapımızı ve üretkenliğimizi arttırır.
Yürüyüş yapmanın faydaları da uzun zamandır biliniyor. Fakat doğada yürüyüş gibi aktiviteler sağlıklı bir yaşam sürememize yardımcı olur. Kas ve eklem sağlığını korur.

Doğada geçirilen vakit, vücudumuzun mikroplara karşı direncini artırır ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.
Gece daha kaliteli uyumanın sırrı olan doğa yürüyüşleri, kesintisiz bir uyku için ihtiyacınız olan aktivitelerden biri.

Kendimizi daha mutlu, pozitif ve enerjik hissetmemize katkı sağlayan doğa yürüyüşleri, aynı zamanda veynimizi canlandırır ve yaratıcı düşünme yeteneğimizi geliştirir.

Doğada vakit geçirmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için son derece önemlidir. Bu aktivitelerin düzenli olarak yapılması önerilmektedir.

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