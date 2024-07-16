Bir faydası daha ortaya çıktı! Doğada yürüyüş bakın beyni nasıl etkiliyor...

İnsanların kentsel ve doğal ortamlarda zamanı nasıl deneyimlediklerini karşılaştıran Correia, kırsalda zamanın geniş algılandığını tespit etti. İnsanlar doğadaki yürüyüşlerini şehirdeki aynı uzunlukta bir yürüyüşten daha uzun sürdüğünü dile getirdi.
Araştırmaya göre, yeşillikler arasında zaman geçiren insanlar, orada yerleşik bir alanda olduğundan daha uzun zaman geçirdiklerini düşünüyor.
DOĞADA VAKİT GEÇİRMENİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?
Doğa, bizi sakinleştirerek stresin azalmasına yardımcı olur. Oksijen alımımızı artırır ve endorfin salınımını tetikler, bu da ruh halini iyileştirir.
Zihinsel berraklık ve odaklanma sağlayan bir doğa yürüyüşü, aynı zamanda huzurlu bir ortam düşünce yapımızı ve üretkenliğimizi arttırır.
Yürüyüş yapmanın faydaları da uzun zamandır biliniyor. Fakat doğada yürüyüş gibi aktiviteler sağlıklı bir yaşam sürememize yardımcı olur. Kas ve eklem sağlığını korur.