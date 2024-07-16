Bir faydası daha ortaya çıktı! Doğada yürüyüş bakın beyni nasıl etkiliyor...

Doğada vakit geçirmek ruh sağlığını iyileştirdiği gibi zamanın hızla akıp gitmesini de durduruyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, Finlandiyalı psikolog Ricardo Correia'nın yaptığı araştırma doğayla iç içe olmanın her şeyi yavaşlattığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanların kentsel ve doğal ortamlarda zamanı nasıl deneyimlediklerini karşılaştıran Correia, kırsalda zamanın geniş algılandığını tespit etti. İnsanlar doğadaki yürüyüşlerini şehirdeki aynı uzunlukta bir yürüyüşten daha uzun sürdüğünü dile getirdi.

Araştırmaya göre, yeşillikler arasında zaman geçiren insanlar, orada yerleşik bir alanda olduğundan daha uzun zaman geçirdiklerini düşünüyor. DOĞADA VAKİT GEÇİRMENİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR? Doğa, bizi sakinleştirerek stresin azalmasına yardımcı olur. Oksijen alımımızı artırır ve endorfin salınımını tetikler, bu da ruh halini iyileştirir.