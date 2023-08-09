Bir tutam tüketmek hafızayı keskinleştiriyor! Nörologların ’Mutlaka tüketin’ dediği o besin...

BEYNİN ADETA YAKITI: OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ:
Somon, uskumru, ceviz, keten tohumu gibi besinler omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, beyin sağlığı için önemlidir, çünkü anti-enflamatuar etkileri vardır ve sinir hücreleri üzerinde olumlu etkiler yapabilir.
YEŞİL SEBZELER:
Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri folik asit ve antioksidanlar sayesinde beyin sağlığını destekler. Folik asit aynı zamanda anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de destekler.
YUMURTA:
Yumurta, protein, B vitaminleri ve kolin gibi besin maddeleri açısından zengindir. Kolin, beyin hücrelerinin yapısını destekleyen en önemli bir bileşiklerden biridir.
KURUYEMİŞLER:
Ceviz, badem, fındık gibi yemişler, omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu besinler, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.
TAM TAHILLAR:
Kepekli ekmek, esmer pirinç gibi tam tahıllı besinler, glisemik indeksleri düşük olduğu için kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Bu da beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler.
MOR MEYVELER:
Özellikle yaban mersini, böğürtlen gibi mor renkli meyveler, antioksidanlar bakımından zengindir ve beyin sağlığını destekler.