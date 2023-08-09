Bir tutam tüketmek hafızayı keskinleştiriyor! Nörologların 'Mutlaka tüketin' dediği o besin...

Sağlıklı ve güçlü bir hafızanın sırrı beyni besleyen besinlerden geçiyor! Beyin hücrelerinin yenilenmesini hızlandıran, bilişsel fonksiyonları iyileştiren besinler hafızanın da keskin olmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar, beynin yakıtı niteliğindeki besinleri ortaya çıkardı. Düzenli tüketildiğinde beyin hücrelerinin yapısını destekleyen bu besinler, nörologlar tarafından da öneriliyor. İşte kesinkin bir hafıza için mutlaka tüketilmesi gereken şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 09.08.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 09:21 PAYLAŞ ABONE OL

BEYNİN ADETA YAKITI: OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ: Somon, uskumru, ceviz, keten tohumu gibi besinler omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, beyin sağlığı için önemlidir, çünkü anti-enflamatuar etkileri vardır ve sinir hücreleri üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

YEŞİL SEBZELER: Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri folik asit ve antioksidanlar sayesinde beyin sağlığını destekler. Folik asit aynı zamanda anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de destekler.