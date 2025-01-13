Bir yoğun bakım doktorunun anıları: Küçük canlar büyük umutlar...

Hem bir doktor titizliği hem de bir yazar estetiğiyle küçük hastaların yaşadıklarını anlatırken onların özel hayatını da ihlal etmiyor. Çocukların bu zorlu zamanlarında aileleriyle olan iletişimi, ailelerin doktorlar irtibatı ve stresli süreçlerin aşılması örnek vakalar üzerinden en canlı haliyle satırlara dökülmüş.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Azapağası yaklaşık 20 yıldır çocuk yoğun bakımı alanında çalışıyor. Çocukların en zor durumlarına ve kritik tedavi süreçlerine şahitlik eden ve doktor olarak tedavi sürecinde aktif rol alan Azapağası kapalı kapılar ardında kalan birçok olayı detaylarıyla anlatıyor.



Doktorlara emanet edilen minik çocukların sağlığına kavuşup ailelerine geri döndükleri mutlu ve neşeli anları Doçent Dr. Azapağası kendi şahitliğiyle dile getiriyor. Bilinmeyen ve anlatılmayan ama küçük canlara umut ve hayat olan birçok detay da yine kitabın satırları arasında…