Birce Bebek’in mucize kurtuluşu kedi miyavlamasıyla geldi! Tam 9 gün sonra...

Bir kızını enkazda kaybeden, eşi, büyük kızı ve kendisi çöken binadan saatler sonra kurtarılan anne Nilay Fansa, bebeklerinden ümidi kestikleri anda güzel haberin komşusundan geldiğini belirterek, "Bebeğimizi arıyorduk, umutlar bitmişti, o sırada bir komşumuz, kardeşime 'Çıktığını gördüm' diyor, Adana'ya sevk edildiğini öğrendik. Bizim için tarifsiz bir mutluluk" dedi.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'dan üzücü haberlerin yanı sıra umutlu haberler de geliyor. Antakya ilçesinde depremde çöken bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 3 çocuklu anne Nilay ile Baba Cengiz Fansa, 3 çocuğu ile birlikte enkazda kaldı.

Anne 13, bir kızı ile baba ise 33 saat sonran enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak çocuklarından Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan aile 6 aylık bebekleri Birce'ye ulaşmaya çalıştı. Onun da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşünen aile, komşularının 9'uncu günde verdiği haberle mutluluk yaşadı. Komşular enkazda kedi sesi duyduklarını ardından binanın kenarındaki enkazı kaldırdıklarında beşikle düşen Birce bebeğe ulaşarak hastaneye kaldırılmasını sağlandığını aktardı. Aile, hemen yetkililere ulaşarak Adana'da tedavi altında olan bebeklerine ulaştı. Şuanda sağlık durumu iyiye giden bebeğine kavuşan anne yaşadıklarını İHA muhabirlerine anlattı.