Birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kilo düşüklüğü konusunda uyarılardan bulunarak, “Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç, tırnak, cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:22

Diyetisyen Deniz Tığlı Torun kilo düşüklüğünün kilo fazlalığı gibi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kilo düşüklüğünü boy ve ağırlık dengesini beden kütle indeksi (BKİ) skalası ile değerlendiririz. BKİ değeri ağırlığın (kg cinsinden) boyun (m cinsinden) karesine bölünmesi ile hesaplanır. BKİ değeri 18,5 kg/metre karenin altında olan bireyler zayıf olarak değerlendirilir. Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç- tırnak-cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir" diye konuştu.





UZMAN EŞLİĞİNDE KİLO ALIMI Kilo almak isteyenlerin beslenme uzmanı eşliğinde özel programla kilo almasını öneren Diyetisyen Torun, "Kendi kendine kilo almaya çalışan bireylerin en sık yaptığı hata tek öğünde yüksek kalori tüketmeye çalışmaktır. Bir öğünde yüksek kalori alımları hem toplam kilo alımına yeterli gelmez hem de sağlıklı kilo alımı sağlamaz. Hatta yağ oranı artması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Öğünler mutlaka dengeli ve yeterli enerji hesabı ile planlanmalıdır. Kilo almakta zorlanan bireylerin yapması gereken aslında çok basittir.