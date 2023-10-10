Böbreğinizin çürümeye başladığını gösteren ilk işaret! Basit bir üşütme sanılıp ihmal ediliyor

İdrar sıklığınızda değişim yaşıyorsanız, kanlı ve bulanık idrarla karşılaşıyorsanız, idrar yaparken yanma ve ağrı hissediyorsanız, idrarınız arttıysa veya azaldıysa böbreklerinizdeki bazı sorunların habercisi olabilir.

HALSİZLİK VE GEÇMEYEN YORGUNLUK:

Böbrekler, vücudun filtresi görevi görüyor bu nedenle vücuda alınan yüksek miktardaki toksinler böbrekleri yoruyor. Vücuttaki fazla miktardaki toksin, böbreklerin işlevini etkilediği için vücut her zamankinden daha yorgun ve halsiz hissediyor. Uzmanlar, psikolojik sanılan veya basit bir üşütme olarak görülen halsizliğin ihmal edilmemesi gereken bir belirti olduğunu söylüyor.