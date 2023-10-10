Böbreğinizin çürümeye başladığını gösteren ilk işaret! Basit bir üşütme sanılıp ihmal ediliyor

Böbreklerdeki sağlık sorunlarını işaret eden belirtiler...
İDRARDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİK:
İdrar sıklığınızda değişim yaşıyorsanız, kanlı ve bulanık idrarla karşılaşıyorsanız, idrar yaparken yanma ve ağrı hissediyorsanız, idrarınız arttıysa veya azaldıysa böbreklerinizdeki bazı sorunların habercisi olabilir.
HALSİZLİK VE GEÇMEYEN YORGUNLUK:
Böbrekler, vücudun filtresi görevi görüyor bu nedenle vücuda alınan yüksek miktardaki toksinler böbrekleri yoruyor. Vücuttaki fazla miktardaki toksin, böbreklerin işlevini etkilediği için vücut her zamankinden daha yorgun ve halsiz hissediyor. Uzmanlar, psikolojik sanılan veya basit bir üşütme olarak görülen halsizliğin ihmal edilmemesi gereken bir belirti olduğunu söylüyor.
VÜCUTTA ÖDEM:
Böbreklerdeki işlev kaybı, vücutta sıvı birikimine neden oluyor. Özellikle bacaklarda, ellerde ve ayaklarda, burun bölgesinde ödem oluşuyor.
KAN BASINCINDA YÜKSELME:
Kan basıncını düzenlemede önemli rol oynayan böbrekler, işlev kaybına uğradığında tansiyon hastalıklarını beraberinde getirir. Böbrek hastalıkları, hipertansiyonun ortaya çıkmasına yol açabilir.
İŞTAH KAYBI VE KİLO KAYBI:
Sebepsiz bir şekilde ortaya çıkan iştah kaybı ve kilo kaybı böbrek hastalıklarının belirtilerindendir.
CİLTTE KAŞINTI:
Vücutta biriken toksinler böbrekler tarafından atılmadığında ciltte kaşıntıya neden olabilir.