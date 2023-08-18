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Böbrekte taşa sebep oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Vücudun filtrsi görevi gören böbrekler, kanın temizlenmesinden sorumludur. Vücuda fazla miktarda alınan tuz, şeker ve asitli gıdalar böbrekler tarafından süzülmediği için olduğu yere yapışır ve böbrek taşına neden olur. Uzmanlar, dengeli ve sağlıklı beslenmenin böbrek taşı oluşumunu engellediğini, bazı besinlerin fazla tüketilmesinin böbrek taşına neden olduğunu vurguluyor. Peki, hangi besinler fazla tüketildiğinde böbrek taşı yapıyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.08.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 15:57
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Böbrekte taşa sebep oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

OKSALAT İÇEREN BESİNLER:

Oksalat, böbrek taşlarının ana bileşenlerinden biridir. Yüksek oksalat içeren besinler, taş oluşum riskini artırabilir. Örneğin; ıspanak, pancar, kakao, çikolata gibi besinlerde yüksek oksalat bulunabilir.

HAYVANSAL PROTEİN:

Aşırı hayvansal protein alımı, idrarda kalsiyum, ürik asit ve oksalat düzeylerini artırabilir. Bu da böbrek taşı oluşum riskini artırabilir.

TUZ:

Yüksek tuzlu bir diyet, idrarda kalsiyum düzeyini artırabilir ve böbrek taşı oluşumunu teşvik edebilir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER:

Şekerli içecekler, yüksek fruktoz içeriği nedeniyle ürik asit seviyelerini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI:

Hem yetersiz kalsiyum alımı hem de fazla kalsiyum alımı böbrek taşı oluşum riskini artırabilir. Dengeli kalsiyum alımı önemlidir.

C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:

Aşırı C vitamini alımı, idrarda oksalat birikimini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.

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