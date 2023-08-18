Böbrekte taşa sebep oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Oksalat, böbrek taşlarının ana bileşenlerinden biridir. Yüksek oksalat içeren besinler, taş oluşum riskini artırabilir. Örneğin; ıspanak, pancar, kakao, çikolata gibi besinlerde yüksek oksalat bulunabilir.

HAYVANSAL PROTEİN:

Aşırı hayvansal protein alımı, idrarda kalsiyum, ürik asit ve oksalat düzeylerini artırabilir. Bu da böbrek taşı oluşum riskini artırabilir.