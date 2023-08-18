Böbrekte taşa sebep oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

OKSALAT İÇEREN BESİNLER:
Oksalat, böbrek taşlarının ana bileşenlerinden biridir. Yüksek oksalat içeren besinler, taş oluşum riskini artırabilir. Örneğin; ıspanak, pancar, kakao, çikolata gibi besinlerde yüksek oksalat bulunabilir.
HAYVANSAL PROTEİN:
Aşırı hayvansal protein alımı, idrarda kalsiyum, ürik asit ve oksalat düzeylerini artırabilir. Bu da böbrek taşı oluşum riskini artırabilir.
TUZ:
Yüksek tuzlu bir diyet, idrarda kalsiyum düzeyini artırabilir ve böbrek taşı oluşumunu teşvik edebilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Şekerli içecekler, yüksek fruktoz içeriği nedeniyle ürik asit seviyelerini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.
KALSİYUM EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI:
Hem yetersiz kalsiyum alımı hem de fazla kalsiyum alımı böbrek taşı oluşum riskini artırabilir. Dengeli kalsiyum alımı önemlidir.
C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:
Aşırı C vitamini alımı, idrarda oksalat birikimini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.