Böylesi ancak filmlerde olur! 6 yıllık sevgilisi biyolojik kardeşi çıktı

Birbirleriyle tanıştıklarında erken yaşta farklı aileler tarafından evlat edinildiklerini öğrenen çift, zamanla kendileri hakkında daha fazla şey merak ettiler. Özellikle etnik köken, ataların coğrafi yolculuğu ve genetik hastalık yatkınlığına dair önemli bilgiler veren DNA dizilimi testlerini denemek istediler. Gelen sonuçlar ise dehşet vericiydi.

"KARDEŞ OLDUKLARINI ÖĞRENDİLER"

Liseye gelene kadar her ikisi de evlat edinildiklerini bilmeden yaşamışlardı. Fakat tanıştıkları ilk günden itibaren birbirlerine karşı bir yakınlık hissettiklerini söyleyen çift; bunca zaman boyunca insanların "birbirlerine ne kadar çok benzediklerine" dair yorumlar yaptığını belirtti.

Test sonuçlarının gelmesi yaklaşık ve sonuçlanması yaklaşık bir ay sürdü. Elde ettikleri bilgiler ise hata yapmayı umduklarını bir sonuçla ilişkiliydi. İlk olarak testi açan kadın, test sonuçlarında kardeş olduklarını öğrendiğini belirtti. TikTok'ta paylaştığı video ile durumu anlatan genç kadın, oldukça fazla insanın da kendisi gibi şok olduğunu gördü.

Bununla ilgili yayın yapan genç kadın, bununla ilgili ne yapacağını bilemediğini ve bu süreçle nasıl baş edeceği ile ilgili büyük bir mücadele verdiğini söylediği bir yayın yaptı. 14 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenen bu paylaşım, tüm dünyada da sosyal medyanın gündemine oturdu.