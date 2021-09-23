Bozulan sirkadiyen ritmimizi nasıl düzeltebiliriz?

Uzman Doktor Aytaç Karadağ, "Bizler gündüz çalışmaya, gece de uyku sırasında bedenimizi dinlenme fazına almak üzere programlanmışız. Gün içinde yıpranan hücrelerimizi gece uyku sırasında ürettiğimiz melatonin hormonu sırasında onarım aşamasına alıyoruz. Buna sirkadiyen ritim diyoruz. Bu ritmi sağlayan asıl hormon da beynimizde ruhun saklı olduğuna inanılan epifiz bezinde üretilen melatonindir. Karanlık, sessiz ortamda mışıl mışıl uyuduğumuzda ürettiğimiz bu mucizevi hormon gece 23.00 ve 02.30'da en fazla olmak üzere sabaha karşı 05.00'e kadar üretilmeye devam eder. Son günlerde maalesef çevremizdeki birçok insanda geç uyuma, uyku kalitesinde azalma var. Gecesi gündüzüne karışan bu insanlar kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor." dedi.

Obezite

Diyabet

Kalp hastalıkları

Depresyon

Zihinsel fonksiyonlarda azalma

Metabolizmada azalma

Fibromiyalji

Kronik yorgunluk

Daha kolay enfeksiyona yakalanma

Erken yaşlanma

Meme kanseri

BOZULAN SİRKADİYEN RİTMİMİZİ NASIL DÜZELTEBİLECEĞİMİZİ MERAK EDİYOR MUSUNUZ?