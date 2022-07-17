Bu araştırma tıp tarihini değiştirecek! Kanseri ortadan kaldıracak anahtar fillerde mi?

Yeni bir araştırmaya göre; filler, genetik yapılarındaki farklılık sayesinde kanseri tedavi etme konusunda bir çözüm yöntemi sunabilirler. Bu sayede kansere karşı önemli bir adım atılarak, dünya nüfusunun büyük kısmının ölüm nedeni olan bu hastalığı tamamen önleyebilme umudu gün yüzüne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 13:01 PAYLAŞ ABONE OL

Bilim insanları, filllerin genlerinde bulunan protein yapılarının taşıdıkları tümörle savaşan bir orduya sahip olduğunu belirtiyor. Bu proteinlerin, mutasyona uğramış kanser hücrelerini yok edebileceği belirtiliyor. Bu durum, Dünya'nın en büyük kara hayvanı olan fillerin, kansere yakalanma olasılığının insanlardan neden beş kat daha az olduğunu açıklayabiliyor.

"BENZERSİZ BİR GENETİK YAPIYA SAHİPLER" Fillerin genetik yapısındaki proteinlerin işlerlik gösterme biçiminin çözülmesi, aynı zamanda "herkese uygulanabilecek kanser tedavisinin" de yolunu açabilir. Araştırmanın yardımcı yazarı Profesör Fritz Vollrath, bu karmaşık çalışmanın fillerde etkileyici bir genetik yapı olduğunu ve bu yapının sadece onların neden korunması gerektiğini değil aynı zamanda anlamamız gerektiğinin en büyük işareti olduğunu belirtiyor. Filler, beş tonluk vücutlarına ve uzun ömürlerine rağmen insanlarda %25'e varan ölüm oranına kıyasla %5'ten daha az ölüm oranı sayesinde kansere karşı yüksek bir dirence sahipler. Hücreler, bir organizmanın organizmanın yaşamı boyunca bölünmeye devam ettiği sürece tümör riski de taşır. Biyologlar tarafından kabul edilen bu gerçeğe bağlı olarak, büyük canlıların kanser için daha fazla risk altında olması gerekirken filler için durum bu şekilde gözükmüyor.