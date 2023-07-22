Bu belirti akciğer kanserine işaret ediyor! Uyandığınız anda bunu yaşıyorsanız...

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan akciğer kanseri, ihmal edildiğinde hayati tehlike yaratıyor. Uzmanlar, son yıllarda gelişen tedaviler sayesinde akciğer kanserinin erken dönemlerde tespit edilmesinin iyileşme ihtimalini artırdığını belirtiyor. Bu nedenle, akciğer kanseri belirtileri asla ihmal edilmemesi gereken belirtiler arasında yer alıyor. Peki, akciğer kanseri belirtileri neler? İşte hissettiğinizde mutlaka bir uzmana danışmanız gereken akciğer kanseri belirtileri...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 14:38 PAYLAŞ ABONE OL

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Erken teşhis, tedavi şansını artırabilir, bu nedenle belirtileri bilinmeli ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. İşte akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri…

ÖKSÜRÜK: Özellikle uzun süre devam eden veya kötüleşen bir öksürük, kanlı balgam akciğer kanserinin belirtisi olabilir.