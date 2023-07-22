Bu belirti akciğer kanserine işaret ediyor! Uyandığınız anda bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Erken teşhis, tedavi şansını artırabilir, bu nedenle belirtileri bilinmeli ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. İşte akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri…
ÖKSÜRÜK:
Özellikle uzun süre devam eden veya kötüleşen bir öksürük, kanlı balgam akciğer kanserinin belirtisi olabilir.
NEFES DARLIĞI:
Nedeni açık olmayan, aktivitelerde normalden daha hızlı bir şekilde nefes darlığı hissedebilirsiniz. Özellikle gece uykunuzda sık sık nefes darlığı şikayetiyle uyanıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.
GÖĞÜS AĞRISI:
Göğüs bölgesinde sürekli veya kötüleşen ağrılar olabilir.
SES KISIKLIĞI:
Nedeni açık olmayan, uzun süreli ses kısıklığı yaşayabilirsiniz.
KAN TÜKÜRME:
Kanla karışık balgam çıkabilir veya kan tükürme durumu yaşanabilir.
YORGUNLUK VE HALSİZLİK:
Aniden artan bir yorgunluk ve halsizlik hissedebilirsiniz.
İŞTAH KAYBI VE KİLO KAYBI:
Nedeni açık olmayan iştahsızlık ve kilo kaybı olabilir.
YUTMA GÜÇLÜĞÜ:
Yemek yerken veya yutkunurken zorluk yaşayabilirsiniz. Özellikle sabahları uyandığınızda boğazınızda ağrı hissediyorsanız ve yutkunma güçlüğü çekiyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.