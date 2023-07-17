Bu belirtiyi yaşıyorsanız hemen doktor randevusu alın! Böbreklerinizin tükenmeye başladığını gösteren işaret...

İDRAR DEĞİŞİKLİKLERİ:
Böbrek hastalıklarının ilk ve en önemli belirtilerinden biri idrar miktarında meydana gelen değişikliklerdir. İdrar renginin koyu ve bulanık olması, kan içermesi veya köpük köpük görünmesi, gece sık idrara çıkma gibi durumlar böbreklerde meydana gelen değişimleri gösteriyor.
YORGUNLUK VE HALSİZLİK:
Böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi sonucu vücutta toksinler birikebilir ve anemi (kansızlık) gelişebilir. Bu durum yorgunluk, halsizlik, enerji eksikliği ve bitkinlik hissiyle sonuçlanabilir.
ÖDEM:
Böbreklerin yeterince çalışamaması durumunda vücutta sıvı ve tuz dengesi bozulabilir, bu da ödeme neden olabilir. Özellikle ayak bilekleri, bacaklar, eller, yüz ve göz kapaklarında şişlik olabilir.
KAN BASINCINDA YÜKSELME:
Böbrekler, kan basıncını düzenlemek için önemli bir rol oynar. Böbrek hastalığı, kan basıncının yükselmesine ve hipertansiyona yol açabilir. Tansiyonda meydana gelen değişimler mutlaka bir uzman eşliğinde tedavi edilmelidir.
İŞTAHSIZLIK VE KİLO KAYBI:
Böbrek hastalığı olan kişilerde iştah azalması, bulantı, kusma ve kilo kaybı gibi sindirim sorunları görülebilir.
CİLT PROBLEMLERİ:
Böbrek hastalığı olan kişilerde ciltte kaşıntı, kuruluk, renk değişiklikleri ve döküntüler oluşabilir. Bu durum, toksinlerin vücutta birikmesiyle ilişkilidir.