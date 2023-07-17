Bu belirtiyi yaşıyorsanız hemen doktor randevusu alın! Böbreklerinizin tükenmeye başladığını gösteren işaret...

Böbrekler, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli en hayati organlardan biridir. Uzmanlar, böbrek hastalıklarını işaret eden sinyallerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Buna göre, günlük hayatta karşılaşılan ve zaman zaman önemsiz olarak nitelendirilen belirtiler böbrek hastalıklarının varlığına işaret ediyor. Peki, hangi belirtiler böbrek hastalıklarını işaret ediyor? İşte asla ihmal etmemeniz gereken böbrek hastalıkları belirtileri...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 14:54 PAYLAŞ ABONE OL

İDRAR DEĞİŞİKLİKLERİ: Böbrek hastalıklarının ilk ve en önemli belirtilerinden biri idrar miktarında meydana gelen değişikliklerdir. İdrar renginin koyu ve bulanık olması, kan içermesi veya köpük köpük görünmesi, gece sık idrara çıkma gibi durumlar böbreklerde meydana gelen değişimleri gösteriyor.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK: Böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi sonucu vücutta toksinler birikebilir ve anemi (kansızlık) gelişebilir. Bu durum yorgunluk, halsizlik, enerji eksikliği ve bitkinlik hissiyle sonuçlanabilir.