Bu besin demanstan ölme riskini üçte bir oranında azaltıyor! Yarım çorba kaşığı tüketen kişilerde…

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, margarin ve mayonez yerine tüketilecek olan zeytinyağının demanstan ölme riskini yarıdan fazla azalttığını belirtti. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazı zeytinyağı, uzun yaşamın da anahtarı olarak görülüyor.
DEMANSTAN ÖLME RİSKİNİ ÜÇTE BİR ORANINDA AZALTIYOR
Yapılan son araştırmalarda, zeytinyağının demanstan ölme riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma, diyet ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışma olarak kabul ediliyor.
Bilim insanları, 30 yıl boyunca 90 binin üzerindeki kişinin ölüm kayıtlarını analiz etti. Buna göre bu kişilerin 4.749'u demans sebebiyle hayatını kaybetti.
YARIM ÇORBA KAŞIĞINDAN FAZLA TÜKETİLİRSE...
En yaygın demans türü alzheimer olarak biliniyor. Demans, hafızayı, günlük yaşamı ve zihinsel yetenekleri doğrudan etkiliyor.
Araştırmacılar, her gün yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin, nadiren veya hiç zeytinyağı yemeyenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğunu belirtti. Bir çay kaşığı margarin veya mayonez yerine yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketildiğinde bunama sebebiyle ölüm riski %8 ile %14 arasında azalıyor.
BEYİN SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR
Araştırmacı Anne-Julie Tessier, "Çalışmamız, zeytinyağı gibi bitkisel yağları öneren beslenme kılavuzlarını güçlendiriyor ve bu önerilerin yalnızca kalp sağlığını değil, potansiyel olarak beyin sağlığını da desteklediğini öne sürüyor" dedi.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR
Önceki araştırma sonuçlarına göre, işlenmiş ve hayvansal yağlar yerine zeytinyağı kullanan kişilerin daha sağlıklı olduğu anlaşılmıştır. Zeytinyağının kalp hastalığı riskini düşürdüğü belirlenmiştir.
Tessier, "Zeytinyağındaki bazı antioksidan bileşikler, potansiyel olarak beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan kan-beyin bariyerini geçebilir" dedi. Zeytinyağının kalp ve damar sağlığına fayda sağlayarak dolaylı olarak beyin sağlığına da etki ediyor.