Bu besin demanstan ölme riskini üçte bir oranında azaltıyor! Yarım çorba kaşığı tüketen kişilerde…

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, margarin ve mayonez yerine tüketilecek olan zeytinyağının demanstan ölme riskini yarıdan fazla azalttığını belirtti. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazı zeytinyağı, uzun yaşamın da anahtarı olarak görülüyor.

DEMANSTAN ÖLME RİSKİNİ ÜÇTE BİR ORANINDA AZALTIYOR

Yapılan son araştırmalarda, zeytinyağının demanstan ölme riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma, diyet ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışma olarak kabul ediliyor.

Bilim insanları, 30 yıl boyunca 90 binin üzerindeki kişinin ölüm kayıtlarını analiz etti. Buna göre bu kişilerin 4.749'u demans sebebiyle hayatını kaybetti.