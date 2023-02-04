Bu besin gözlerdeki bulanıklığı %60 azaltıyor! Haftada 1 tane tüketirseniz gözleri şifalandırıyor…

Sağlıklı gözlere sahip olmak istiyorsanız her şeyden önce sağlıklı bir yaşam sürdürmeniz gerekiyor. Görme yeteneği, tüketilen besinler yoluyla alınan vitaminler sayesinde iyileşiyor. Yapılan araştırmalar, portakalın görme kaybını önlediğini ortaya koydu. Portakal içerdiği C vitamini sayesinde gözleri iyileştirmekle kalmıyor aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:15 PAYLAŞ ABONE OL

Westmead Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre portakal, maküler dejenerasyon olarak bilinen görme kaybına yol açma riskini azaltıyor. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), görüşünüzü etkileyen bir sağlık problemidir. NHS'ye göre gözlerdeki sorunlar ilk olarak bulanık ve çarpık görüş belirtileriyle ortaya çıkıyor.

HAFTADA EN AZ BİR KEZ PORTAKAL TÜKETMEK YETİYOR 15 yıl boyunca süren araştırmada, 50 yaş üstü 2000'den fazla yetişkin gözlemlendi. Düzenli olarak portakal yiyen kişilerin maküler dejenerasyon geliştirme olasılığının tüketmeyenlere oranla çok daha düşük olduğu anlaşıldı. Düzenli olarak portakal tüketilmesi gözlere ve bağışıklığa fayda sağlıyor. Bu mucizevi etkiden faydalanmak için haftada en az 1 adet portakal tüketmek gerekiyor.