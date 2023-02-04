Bu besin gözlerdeki bulanıklığı %60 azaltıyor! Haftada 1 tane tüketirseniz gözleri şifalandırıyor…

Westmead Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre portakal, maküler dejenerasyon olarak bilinen görme kaybına yol açma riskini azaltıyor. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), görüşünüzü etkileyen bir sağlık problemidir. NHS'ye göre gözlerdeki sorunlar ilk olarak bulanık ve çarpık görüş belirtileriyle ortaya çıkıyor.
HAFTADA EN AZ BİR KEZ PORTAKAL TÜKETMEK YETİYOR
15 yıl boyunca süren araştırmada, 50 yaş üstü 2000'den fazla yetişkin gözlemlendi. Düzenli olarak portakal yiyen kişilerin maküler dejenerasyon geliştirme olasılığının tüketmeyenlere oranla çok daha düşük olduğu anlaşıldı. Düzenli olarak portakal tüketilmesi gözlere ve bağışıklığa fayda sağlıyor. Bu mucizevi etkiden faydalanmak için haftada en az 1 adet portakal tüketmek gerekiyor.
Her gün en az bir porsiyon portakal yiyenlerde gözlerde yaşadıkları problemlerde yüzde 60 azalma gözlemlendi. Araştırmacılar portakalın bu faydasını flavonoidlere, yani pek çok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan çeşitli bileşiklere indirgiyor.
HER GÜN EN AZ BİR PORSİYON YİYENLERDE...
Araştırmacı Doçent Bamini Gopinath şunları söyledi: "Aslında, her gün en az bir porsiyon portakal yiyen insanların, hiç portakal yemeyen insanlara kıyasla makula dejenerasyonu geliştirme riskinin daha düşük olduğunu bulduk. Haftada bir portakal yemek bile önemli faydalar sağlıyor gibi görünüyor."
"Veriler, portakallarda bulunan flavonoidlerin hastalığa karşı korunmaya yardımcı olduğunu gösteriyor." Araştırmaların çoğu C, E ve A vitaminlerinin gözler üzerindeki etkilerine odaklanmıştı, ancak bu çalışmayla flavonoidler incelendi. Doçent Gopinath, "Flavonoidler, hemen hemen tüm meyve ve sebzelerde bulunan güçlü antioksidanlardır ve bağışıklık sistemi için önemli anti- inflamatuar faydaları vardır." dedi.
Araştırmada elde edilen veriler, gözleri hastalığa karşı koruyan diğer gıda kaynakları arasında bir ilişki göstermedi. Araştırma, 1992'de başlayan nüfusa dayalı bir kıyaslama çalışması olan Blue Mountains Eye Study'den elde edilen verilere dayanıyordu.
Diyet ve yaşam tarzı faktörlerini sağlık sonuçlarına ve bir dizi kronik hastalığa karşı ölçen dünyanın en büyük epidemiyoloji çalışmalarından biri olarak kabul edildi. Doçent Gopinath, " Araştırmamız, göz hastalıklarının neden ortaya çıktığını ve ayrıca görmeyi tehdit edebilecek genetik ve çevresel koşulları anlamayı amaçlıyor ." dedi.