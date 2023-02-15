Bu besin gözlerdeki bulanıklığı gideriyor! İşte gözlere şifa olan mucize

Havuçlar veya daha spesifik olarak içindeki vitaminler göz sağlığınız için önemlidir. Araştırmalar, beş gıdanın katarakt, göz merceğinin bulanıklaşması, göz kuruluğu ve glokomu önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yaşlılarda geri dönüşü olmayan görme kaybının en yaygın nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı koruma sağlayabilirler. Diyetisyen Pınar Demirkaya, gözlere şifa olan besinleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:54 PAYLAŞ ABONE OL

Göz sağlığınızı en üst düzeye çıkarmak için bu yiyeceklerden daha fazla tüketin. HAVUÇ Havuç, vücudun A vitamini yapmak için kullandığı beta-karoten içerir. A vitamini göz sağlığı için önemlidir. Onsuz veya yetersiz miktarlarda, düşük A vitamini seviyeleri göz kuruluğuna, kornea skarlaşmasına, gece körlüğüne ve görme kaybına neden olabilir.

KALE Lahana, ıspanak ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, retinada yüksek konsantrasyonlarda bulunan antioksidan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Bu antioksidanlar bir filtre görevi görür ve retinayı mavi ışığa zarar vermekten korur.