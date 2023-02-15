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Bu besin gözlerdeki bulanıklığı gideriyor! İşte gözlere şifa olan mucize

Havuçlar veya daha spesifik olarak içindeki vitaminler göz sağlığınız için önemlidir. Araştırmalar, beş gıdanın katarakt, göz merceğinin bulanıklaşması, göz kuruluğu ve glokomu önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yaşlılarda geri dönüşü olmayan görme kaybının en yaygın nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı koruma sağlayabilirler. Diyetisyen Pınar Demirkaya, gözlere şifa olan besinleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:54
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Bu besin gözlerdeki bulanıklığı gideriyor! İşte gözlere şifa olan mucize

Göz sağlığınızı en üst düzeye çıkarmak için bu yiyeceklerden daha fazla tüketin.

HAVUÇ

Havuç, vücudun A vitamini yapmak için kullandığı beta-karoten içerir. A vitamini göz sağlığı için önemlidir. Onsuz veya yetersiz miktarlarda, düşük A vitamini seviyeleri göz kuruluğuna, kornea skarlaşmasına, gece körlüğüne ve görme kaybına neden olabilir.

KALE

Lahana, ıspanak ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, retinada yüksek konsantrasyonlarda bulunan antioksidan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Bu antioksidanlar bir filtre görevi görür ve retinayı mavi ışığa zarar vermekten korur.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber, portakal, çilek, brokoli ve kivi gibi turuncu ve kırmızı meyve ve sebzeler, katarakt gelişimini önlemeye yardımcı olabilecek başka bir antioksidan olan C vitamini içerir.

SOMON

Balık, özellikle somon, omega-3 yağ asitleri ile doludur. Omega-3 yağ asitleri, retinanın görsel sağlığını geliştirmeye yardımcı olur ve kuru gözlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Somon, sardalye ve ringa balığı en fazla omega-3'e sahiptir, ancak pisi balığı, pisi balığı ve ton balığı da iyi kaynaklardır.

İSTİRİDYE

İstiridye, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatabilen çinko ile yüklüdür.

Çinko hindi, yumurta, yer fıstığı ve kepekli tahıllarda da bulunur.

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