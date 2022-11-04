Bu besin kan şekerini anında dengeliyor! Kolesterolü bitiren mucize tohum

Diyabet ve kolesterol, ciddi kronik hastalıkları tetikleyebiliyor. Diyabet, kandaki şeker seviyesinin çok yükselmesine neden olan ciddi bir hastalıktır. Yüksek kan şekeri, dolaşım, sinir ve bağışıklık sistemlerinde bozukluklara yol açabilir. Yüksek kolesterol, kolesterol adı verilen çok fazla yağ maddeye sahip olmasıdır. Yüksek kolesterol, kalp krizi ve felç geçirme riskini önemli ölçüde artırıyor.
Diyabet ve kolesterolün tedavi edilmesi birçok kronik hastalık riskini de ortadan kaldırıyor. Diyabet ve kolesterolü bitiren tohumlar...
CHIA TOHUMU:
Diyabet oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır ve sağlıklı bir beslenme düzeniyle tersine çevrilebilir. Health Harvard, "Chia tohumlarında yüksek miktarda lif bulunur. Bu lifler, LDL kolesterolü düşürmeye ve sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olabilir." diyor. Chia tohumları, günlük beslenme düzenine dahil edildiğinde, yemek yedikten sonra kan şekerinin düzensiz artışını engeller ve tokluk hissinin artmasını sağlar.
Yapılan bir çalışmada, chia tohumlarının erkekler üzerindeki etkileri inceledi. Araştırmada, 15 sağlıklı erkek incelendi. Katılımcılara, 25 gram öğütülmüş chia ile takviye edilmiş gıda maddeleri verildi. Çalışma sonucunda, kan şekeri örnekleri ve tokluk oranları toplandı. Chia tohumunun kan şekerini %39 oranında düşürdüğü anlaşıldı. Kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etki gösteren chia tohumları, şifalı gücünü içerdiği liften alıyor.
KETEN TOHUMU:
Uzmanlar, kellik sorunu yaşayan erkeklerin kalp hastalığı riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, keten tohumu tozu takviyesinin diyabet yönetimine yardımcı olmadaki etkisi daha araştırıldı. Keten tohumu (FS), omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin ve karbonhidratları düşük olan fonksiyonel bir besindir.
Çalışmalarda, chia tohumlarının ve keten tohumlarının kan şekeri ile kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Deney grubunun diyet listesine bir aylık süre boyunca 10 gr keten tohumu tozu eklendi. Kontrol grubu hiçbir takviye veya plasebo almadı. Çalışma sonucu, keten tohumunun, açlık kan şekerini %19.7 ve glikolize hemoglobini %15.6 oranında azalttığı anlaşıldı. Ayrıca keten tohumunun kolesterolü %14.3 oranında düşürdüğü anlaşıldı.
DİYABET VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLAN YİYECEKLER
Hem kan şekerini hem de kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu söylenen diğer yiyecekler şunlardır: