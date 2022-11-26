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Bu besini çiğ yuttuğunuz anda iltihaba dönüşüyor!

Daha sağlıklı olabilmek adına bazı besinlerin çiğ tüketimi arttı. Çiğ haliyle tüketilen birçok besin daha fazla vitamin ve mineral takviyesi sağladığı için daha sağlıklı kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, bazı besinlerin çiğ halde tüketiminin adeta zehir saçtığını belirtti. Çğ tüketildiği andan itibaren vücutta iltihaplanma başta olmak üzere birçok sağlık sorununu beraberinde getiren bu besinler mutlaka pişmiş olarak tüketilmeli. Peki, hangi besinlerin çiğ halleri zararlı?

Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 09:56
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Bu besini çiğ yuttuğunuz anda iltihaba dönüşüyor!

Son dönemlerde besinlerin çiğ tüketimi arttı. Besinlerin vitamin değerlerinden faydalanmak isteyenler çiğ tüketmeyi tercih ediyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler çiğ tüketildiğinde faydalıyken bazı besinler adeta zehir saçıyor. Peki, hangi besinlerin çiğ tüketimi zararlı? İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler...

SOSİS

Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

FASULYE

Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır. Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez...

MANYOK

Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir. Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın.

KARİDES

Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar. Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.

PATATES

Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.

Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

BADEM

Acı badem özü bir zamanlar tıbbi olarak kullanıldı. Ancak küçük dozlarda kullanılmış olmasına rağmen çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler bile görüldü.

MANTARLAR

Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.

BAMBU FİLİZİ

Bambu filizleri çok sayıda Asya yemekleri ve et suyunda kullanılır.

Çiğ bambular siyanojenik bazı toksinler içerir.

Zehirlenmeye sebep olan toksinler kapsamlı bir şekilde pişirilerek yok edilmeli ve başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.

RAVENT

Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, Yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.

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