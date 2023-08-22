Bu besini tüketenlerin ’vitamin eksikliği’ derdi olmuyor! Günde 1 tane yerseniz vitamin ihtiyacını karşılıyor

Kırmızı biber, A vitamini içeriği ile göz sağlığına olumlu etkiler yapabilir. A vitamini, görme fonksiyonunu destekler ve gece körlüğü gibi sorunların riskini azaltabilir.

İYİLEŞTİRİCİ ETKİLER:

Kapsaisin, ağrı kesici ve iltihap giderici özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle bazı ağrısal durumlar ve romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıkların yönetiminde yardımcı olur.