Bu hataya dikkat! Yüzerken bulaştı: Beyin yiyen amip kabusu

Teyzesi Crystal Hayley, Tehama ilçesinden 7 yaşındaki David Pruitt'in, 7 Ağustos'ta birincil amipli meningoensefalitten veya PAM (Pulmoner alveoler mikrolitiyazis) nedeniyle öldüğünü söyledi. Hayley, çocuğun 30 Temmuz'da acil servise götürüldüğünü ve ardından şiddetli beyin şişmesi nedeniyle yaşam desteği aldığı UC Davis Tıp Merkezi'ne uçtuğunu söyledi.

""1971'DEN BU YANA YALNIZCA 10 VAKA BİLDİRİLDİ"

Tehama County Sağlık Hizmetleri Ajansı, 4 Ağustos tarihli bir haber bülteninde, enfeksiyonun son derece nadir olduğunu ve 1971'den bu yana Kaliforniya'da yalnızca 10 vaka bildirildiğini söyledi. Çocuğun muhtemelen Tehama ilçesindeki bir gölde enfekte olduğunu söyledi, ancak çocuğun kimliğini belirlemedi veya nereden enfekte olduğunu söylemedi.

Tehama İlçesi halk sağlığı yetkilileri, Associated Press'ten yorum isteyen telefon mesajlarına geri dönmedi. Ailesi, Associated Press'in röportaj talebini reddetti. Ancak Hayley, "insanların bu amipten ve hastalık belirtilerinden haberdar olmalarını istiyorlar" dedi.