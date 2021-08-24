Bu hataya dikkat! Yüzerken bulaştı: Beyin yiyen amip kabusu

Teyzesi Crystal Hayley, Tehama ilçesinden 7 yaşındaki David Pruitt'in, 7 Ağustos'ta birincil amipli meningoensefalitten veya PAM (Pulmoner alveoler mikrolitiyazis) nedeniyle öldüğünü söyledi. Hayley, çocuğun 30 Temmuz'da acil servise götürüldüğünü ve ardından şiddetli beyin şişmesi nedeniyle yaşam desteği aldığı UC Davis Tıp Merkezi'ne uçtuğunu söyledi.
""1971'DEN BU YANA YALNIZCA 10 VAKA BİLDİRİLDİ"
Tehama County Sağlık Hizmetleri Ajansı, 4 Ağustos tarihli bir haber bülteninde, enfeksiyonun son derece nadir olduğunu ve 1971'den bu yana Kaliforniya'da yalnızca 10 vaka bildirildiğini söyledi. Çocuğun muhtemelen Tehama ilçesindeki bir gölde enfekte olduğunu söyledi, ancak çocuğun kimliğini belirlemedi veya nereden enfekte olduğunu söylemedi.
Tehama İlçesi halk sağlığı yetkilileri, Associated Press'ten yorum isteyen telefon mesajlarına geri dönmedi. Ailesi, Associated Press'in röportaj talebini reddetti. Ancak Hayley, "insanların bu amipten ve hastalık belirtilerinden haberdar olmalarını istiyorlar" dedi.
"GÖLLER VE NEHİRLER GİBİ ILIK TATLI SULARDAN BULAŞIYOR"
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, Naegleria fowleri adı verilen parazit, genellikle kontamine su burun yoluyla vücutlarına girdiğinde insanları enfekte ediyor.
Enfeksiyon genellikle insanlar göller ve nehirler gibi ılık tatlı su yerlerinde yüzmeye veya dalışa gittiğinde kapılıyor. CDC'nin enfeksiyonla ilgili sayfasında yazdığına göre, nadir durumlarda, klorla yeterince tedavi edilmemiş bir yüzme havuzundan gelen ılık su burnuna girerse insanlar enfekte olabilir.
Amip buruna girdiğinde, genellikle ölümcül olan PAM'a neden olduğu beyne gider. Enfeksiyonun ilk aşamasında hastalar şiddetli baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma yaşadıklarını bildirirler. Enfeksiyon kötüleştikçe, CDC'ye göre boyun tutulması gelişebilir ve nöbetler veya halüsinasyonlar yaşayabilirler.