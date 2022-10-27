Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor!

PASTÖRİZE MEYVE SUYU
Meyve suyu tükettiğinizde bir oturuşta yiyebileceğiniz meyveden fazlasını tüketmiş olursunuz. Meyveler içeriğindeki şeker oranından dolayı fazla miktarda tüketilmemesi gereken besinler olduğu için meyve suyunun da aynı şekilde tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Meyve suyunun meyvede bulunan liflerden yoksun olması da besin değerinde azalmaya sebep olur.
SÜT
Geleneksel süt ve organik süt arasındaki fark, geleneksel sütün hormonlarla tedavi edilen ineklerden geldiği için östrojen içermesidir. Uzmanlar, ekstra östrojen hormonu alımının kansere neden olabileceğine vurgu yapıyor. Bazı araştırmalar, fazla miktarda süt tüketiminin meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Bu nedenle diyetisyenler, süt tüketirken mutlaka organik olması gerektiğini belirtiyor.
TAHIL SÜTLERİ
Tahıl sütleri, süt içermeyen sütler olarak anılır. Özellikle laktoz intoleransı olmayan insanlar için kurtarıcıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, tüketilen tahıl sütlerinin 'şeker ilavesiz' olmasıdır. Bazı tahıl sütleri, şeker içerir ve sindirim sistemini alt üst eden, deniz yosunundan elde edilen koyulaştırıcı bir madde olan carrageenan içerir. Diyetisyen Isabel Smith, şekersiz ve sade olan tahıl sütlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
SIFIR KALORİLİ TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER
Kalorisi olmayan ancak lezzetli olan içeceklerin çoğu kimyasallar, yapay renklendiriciler ve yapay tatlandırıcılar içerir. Smith, bu tür içecekleri içmeden önce mutlaka içerik etiketini okumanızı öneriyor. Tatlandırıcılar ve kimyasallar, bağırsaklardaki bakteri dengesini bozuyor. Son araştırmalara göre, bu durum kilo alımını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, içeceklerinizi limon veya donmuş meyvelerle tatlandırmanızı öneriyor.
KOLA
Koyu gazlı içecekler, fosforik asit içerir. Fosforik asit, vücuttaki kalsiyum miktarını azaltır, kemikleri zayıflatır ve osteoporoz riskini artırır.
KAHVE
Kahve, nispeten zararsız içecekler sınıfında yer alsa da burada önemli olan tüketilen miktardır. Özellikle sabahları, 'Kahve içmeden uyanamıyorum' diyenlerdenseniz tercihinizi mutlaka dev büyüklükteki kahvelerden yana değil daha küçük boyutlu kahvelerden yana kullanın.
PROTEİNLİ SÜTLER VE İÇECEKLER
Proteinli içecekler, yalnızca fazla proteine ihtiyaç duyan atletler için ideal içeceklerdir. Yani bir atlet kadar spor yapmıyorsanız ve hareket etmiyorsanız proteinli içeceklerden uzak durmanız gerekir. Smith, bir smoothie hastasıysanız, şekersiz badem sütü ve meyve tüketmenizi öneriyor.
SPORCU İÇECEKLERİ
Bu içecekler, besin olarak nitelendirilmeyen yapay renkler ve tatlandırıcılar içerir. Spor yapanlar için en sağlıklı içecek, katkı maddesi içermeyen ve doğal bir elektrolit kaynağı olan sudur. Smith, özel spor içeceklerine ihtiyaç duyabilecek tek kişinin dayanıklılık sporcuları olduğunu söylüyor.
PLASTİK SU ŞİŞELERİNDEKİ SULAR
Isı plastiği bozabilen bir etmendir. Uzmanlar, uzun süre plastik şişelerde duran ve ısıya maruz kalmış suların içinde kimyasallar olabileceğine dikkat çekiyor. Düzenli olarak pet şişelerden su içerseniz, bu durum hormonlarınızı bozabilir, kanser riskini artırabilir ve üreme sorunlarına neden olabilir.
ŞEKERLİ SODALAR
Soda, doğal aromalıysa ve sodyum içermiyorsa daha sağlıklı bir içecektir. Şekerli ve meyveli sodalar birçok kimyasalı içeriğinde barındırır. Soda içmeden önce mutlaka içerik etiketini kontrol etmelisiniz.