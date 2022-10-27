Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor!

Proteinli içecekler, yalnızca fazla proteine ihtiyaç duyan atletler için ideal içeceklerdir. Yani bir atlet kadar spor yapmıyorsanız ve hareket etmiyorsanız proteinli içeceklerden uzak durmanız gerekir. Smith, bir smoothie hastasıysanız, şekersiz badem sütü ve meyve tüketmenizi öneriyor.

Bu içecekler, besin olarak nitelendirilmeyen yapay renkler ve tatlandırıcılar içerir. Spor yapanlar için en sağlıklı içecek, katkı maddesi içermeyen ve doğal bir elektrolit kaynağı olan sudur. Smith, özel spor içeceklerine ihtiyaç duyabilecek tek kişinin dayanıklılık sporcuları olduğunu söylüyor.

PLASTİK SU ŞİŞELERİNDEKİ SULAR

Isı plastiği bozabilen bir etmendir. Uzmanlar, uzun süre plastik şişelerde duran ve ısıya maruz kalmış suların içinde kimyasallar olabileceğine dikkat çekiyor. Düzenli olarak pet şişelerden su içerseniz, bu durum hormonlarınızı bozabilir, kanser riskini artırabilir ve üreme sorunlarına neden olabilir.

ŞEKERLİ SODALAR

Soda, doğal aromalıysa ve sodyum içermiyorsa daha sağlıklı bir içecektir. Şekerli ve meyveli sodalar birçok kimyasalı içeriğinde barındırır. Soda içmeden önce mutlaka içerik etiketini kontrol etmelisiniz.