Bu hikaye filmleri aratmıyor! 43 yıldır yanlış kişinin mezarını ziyaret etmiş...

Aile, Facebook'ta yayınlanan bir gönderide belediyenin taşınan mezarların plaketlerini yanlış yerleştirdiğine dair gönderiyi gördükten sonra durumun farkına vardı. Konu hakkındaki soruşturma ise hala devam etmekte.

Sylvia Ross'un babası 43 yıl önce vefatının ardından County Durham'daki Bishop Auckland's Witton Park mezarlığına gömüldü. Ancak o zamandan beri Sylvia'nın düzenli olarak ziyaret ettiği mezar yeri aslında Fredrick Brown adında başka bir adama aitmiş ve Sylvia'nın babası ise birkaç metre ötede toprağa verilmiş.

Bu, Sylvia'nın 24 yaşından beri yanlış yerde babasını ziyaret ettiği anlamına gelmekle birlikte kızı Lynette şunları söyledi: "Büyükbabamla hiç tanışmadım ama annem 43 yıldır mezarını ziyaret ediyor ve tamamen harap durumda."

Sylvia'nın sanki babasını hiç kimse umursamıyormuş gibi çiçeksiz, ziyaretçisi olmadan ve bomboş bir mezarda yattığını düşünüp çok üzüldüğünü söylüyor.

Hata, Fredrick Brown'ın ailesinin çifte mezar olduğunu düşündüğü yerin üzerine bir anıt koymak istemesiyle ortaya çıktı. Yeterli alan olmadığını fark eden Brown ailesi Durham İlçe Meclisi ile temasa geçti. Yerin olmaması sebebiyle farklı bir yere yerleştirilecek olan Fredrick Brown'un mezarı, şu an bulunduğu yere yani Sylvia ve ailesinin yıllardır ziyaret ettiği alana gömüldü.

Lynette, " Hayatım boyunca ziyaret ettiğim, doğum gününde ve babalar gününde götürdüğüm, çiçekleri başka bir yere koymama neden oldular, oysa büyük babam birkaç metre ötede yalnızdı" dedi. "Bu gerçekten inanılmaz, bu kadar basit bir şeyi nasıl yanlış yapabilirler?"