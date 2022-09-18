Bu kadının kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız! Bildiğiniz bütün güzellik kurallarını yıkıp geçiyor

Tüm dünyaya yaşın sadece bir sayı olduğunu, ancak birinin güzelliği ve yeteneği için bir ölçü olmadığını kanıtlayan 71 yaşındaki manken Rosa Saito, işini büyük bir aşkla yapmaktadır. Güzelliği ve fiziğiyle tüm kurallara meydan okuyan ünlü modelin, güzellik sırlarına ve bu işe olan aşkına gelin birlikte bir bakalım.

MACERACI BİR RUHA SAHİP

71 yaşındaki, beyaz saçlı ve sanat için çok güçlü bir yeteneği olan Rosa Saito, aniden hayatının tutkusu mankenlik kariyerini keşfetti. Aslında gerçek adı Setsuko Saito olan fakat kolay bir dille söylenmesini istediği için Instagram'da Rosa adını kullanıyor. Boyu 1.68 olan ünlü güzelin, o zamanlar sınırlı olan modelleme endüstrisi bilgisi, bu alanda parlamasına engel olmadı. Ona model olması için yardım eden ana özelliği, São Paulo Moda Haftası'na getiren maceracı ruhuydu.