Bu kadının kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız! Bildiğiniz bütün güzellik kurallarını yıkıp geçiyor

Tüm dünyaya yaşın sadece bir sayı olduğunu, ancak birinin güzelliği ve yeteneği için bir ölçü olmadığını kanıtlayan 71 yaşındaki manken Rosa Saito, işini büyük bir aşkla yapmaktadır. Güzelliği ve fiziğiyle tüm kurallara meydan okuyan ünlü modelin, güzellik sırlarına ve bu işe olan aşkına gelin birlikte bir bakalım.
https://www.instagram.com/p/CZxoHDgrvet/
MACERACI BİR RUHA SAHİP
71 yaşındaki, beyaz saçlı ve sanat için çok güçlü bir yeteneği olan Rosa Saito, aniden hayatının tutkusu mankenlik kariyerini keşfetti. Aslında gerçek adı Setsuko Saito olan fakat kolay bir dille söylenmesini istediği için Instagram'da Rosa adını kullanıyor. Boyu 1.68 olan ünlü güzelin, o zamanlar sınırlı olan modelleme endüstrisi bilgisi, bu alanda parlamasına engel olmadı. Ona model olması için yardım eden ana özelliği, São Paulo Moda Haftası'na getiren maceracı ruhuydu.
ROSA'DA ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GÜZELLİK SEVGİSİ VARDIR
Rosa, Araçatuba, São Paulo'da doğdu. Erken çocukluk döneminde yaratıcı yeteneğini keşfetti. Ardından şarkı söylemeye, çizmeye ve yazmaya devam etti. Çok yaratıcı bir çocuk olarak, hayatını gerçekten güzel yerlere getireceğinden çok emindi. "Yaratıcı bir şeyin peşinden koşacağını her zaman dile getirirdi.
BEKLENMEDİK BİR ANDA MODEL OLDU
Model olmadan önce Rosa, hayatında oldukça fazla zorluk ve kayıp yaşadı. 22 yaşında yatalak hasta annesine baktı. Daha sonra 3 çocuk annesi olarak 2000 yılında eşini kaybettiği için çocuklarına hem anne hem de baba olmak zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte bitkilerle ilgilenerek meditasyon yapmaya başlayan Rosa, bitkilerle ilgilenmenin ona çok huzur verdiğin ve onlarla konuştuğu zaman kendini bulduğunu söyledi.
Rosa ilk başlarda manken olmayı hiç düşünmemişti ama sonra profesyonel kişilerle bağlantı kurdu. 3 kez modellik teklifi geldikten sonra bu fikri düşünmeye karar verdi. "İki kez Mega modelleme ajansından profesyoneller tarafından ve bir kez bir fotoğrafçı tarafından yapıldı. Bu fikrin bir yıl boyunca üzerinde çok düşündüğünü ve körü körüne giderek büyük bir risk almamayı tercih etti.
GÜZELLİK SIRLARINDAN BAHSETTİ
Roza küçüklüğünden beri çok doğal bir şekilde yetiştirildi. Çocukken aspirin bile kullanmayan ünlü model, kimya olan her şeye karşı olduğunu ve iyileşmek için çeşitli çaylar tükettiğini söyledi. Aynı zamanda cildine düzenli olarak aloevera, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı ile bakım yaptığını dile getirdi. Roza son olarak şu sözleri ekledi: "Güzelliğin kendisi, gerçekten düşüncelerinizle, maneviyatınızla ilgileniyor. Kişi güzelleşebilir, büyüleyici, arkadaş canlısı olabilir, bu güzellikten çok daha fazlasıdır. Bence önemli olan dıştan çok iç güzelliktir. Yavaş yavaş tüm insanlığın değiştiğinii hissediyorum. İnsanlar daha uzun yaşıyor, kendilerine daha çok bakıyor ve yüzlerine çeşitli uygulamalarda bulunuyor." diye ekledi.