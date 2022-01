Bu kanserden kurtulmak diğer kanser türlerine göre daha yüksek

Prostat bezi 30 yaş itibariyle mikroskopik olarak her erkekte büyümeye başlar. 50'li yaşlar civarında ise bireysel faktörlere göre değişmekle birlikte (genetik yapı, erkeklik hormonu düzeyi, beslenme alışkanlıkları) iyi huylu büyümenin bir sonucu olarak idrar kesesini tıkayıcı etkileri başlamaktadır.

Prostatın iyi huylu bu büyümesine bağlı olarak;

Sık idrar gitme

Gece idrar kalkma

İdrar hemen başlayamama

Kesik ya da çatallı idrar yapma

İdrarın tam bitmemiş hissi

İdrar yaparken yanma hissi

İdrara aniden sıkışma

İdrar kaçırma şikayetleri görülebilmektedir.

ERKEKLERİN YAŞAM BOYU PROSTAT KANSERİNE YAKALANMA OLASILIĞI YAKLAŞIK %10-12

Prostat bezinin iyi huylu büyümesinin yanı sıra prostat hücreleri yaşla birlikte kanserleşebilmektedir. Tüm erkeklerin yaşam boyu prostat kanserine yakalanma olasılığı yaklaşık %10-12 olarak bildirilmektedir ve prostat kanseri erkeklerde ikinci en sık görülen kanser türüdür. Ancak erken tanı ile prostat kanserinden tamamen kurtulma ihtimali (kür şansı) diğer birçok kanserden daha yüksektir.

PSA (prostat sepsifik antijen) prostat hücrelerinden salgılanan semenin (meninin) sıvılaşmasını sağlayan bir enzimdir. Normalde prostatik kanallarda ve menide kanda bulunduğundan çok daha fazla miktarda bulunur. Fakat prostatın hücre bütünlüğünün zarar gördüğü bazı durumlarda kana geçişi artar ve kandaki değeri yükselir. Prostat kanserinde seviyesi artar. Prostat kanserinde kandaki PSA seviyenin yükselmesinin sebebi de tümöral dokuların prostat hücre bütünlüğünü bozmasıdır. PSA değerine kan örneği alınarak (kan tahlili) ile bakılır. PSA prostat kanseri dışında, idrar yoluna sonda takılması, sistoskopi (mesanenin kameralı sistemle görüntülenmesi), boşalmanın hemen sonrası, prostat iltihabı, prostat biyopsisi alınması, prostat ameliyatları sonrası ve prostat masajı sonrası geçici de olsa yükselebilmektedir.

ERKEN TANI VE PROSTAT SAĞLIĞI İÇİN HER YIL DÜZENLİ KANDA PSA TAYİNİ VE PROSTAT MUAYENESİ ÖNERİLİYOR

PSA hangi değerde olursa kanser yoktur sorusuna cevap vermek zordur. PSA değerinin 1 ng/ml nin altında olduğu çok düşük değerlerde bile %6.6 hastada prostat kanseri bulunabilmektedir ve PSA değeri arttıkça kanser görülme oranı artmaktadır. Genel olarak tüm dünyada kabul gören gerçek ise, PSA değerinin erişkin yaşta 2.5 ng/dl nin altında olmasının normal olarak kabul edilebileceğidir. PSA değeri yüksek olarak saptandığında yaş, prostat boyutu ve PSA yüksekliğine yol açacak diğer durumlar göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerektiği en önemli noktalardan bir tanesidir. Sonuç olarak her PSA yüksekliği kanser olduğu anlamına gelmediği gibi düşüklüğü de kanseri ekarte ettirmek için yetersiz kalır. Değerleri normal sınırda olan her 5 hastadan 1'inde prostat kanseri tespit edildiği unutulmamalıdır. Bu sebeple prostat kanserinin teşhisinde PSA değeri ile birlikte parmakla prostat muayenesi gündeme gelir. Prof. Dr. Hakan Koyuncu, sonuç olarak, bilimsel veriler göstermektedir ki; prostat kanseri erken tanısı ve prostat sağlığı için her yıl düzenli kanda PSA tayini ve prostat muayenesi önermekteyiz.