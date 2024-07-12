Bu kurabiyeler kilo aldırmıyor! Hem yapımı kolay hem de çok leziz...

Sağlığına ve fiziğine özen gösteren ama çay veya kahve saatlerini de tatlısız geçiremeyenlerden misiniz? Eğer cevabınız 'evet' ise sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay ve sağlıklı bu kurabiyeler hem çay saatlerinizin gözdesi olacak hem de formunuzu korumanızı sağlayacak!

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:33 PAYLAŞ ABONE OL

Diyet yaparken en çok aranan şey tatlı değil mi, yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değildir. Buna çözüm olarak içerisinde şeker bulunmayan yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçerisindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak zaten... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







KURUYEMİŞLİ KURABİYE



MALZEMELER



2 çay bardağı fındık

1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi MALZEMELER2 çay bardağı fındık1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm1 tatlı kaşığı tarçın1 su bardağı yulaf ezmesi2 adet muz1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi