Bu kurabiyeler kilo aldırmıyor! Hem yapımı kolay hem de çok leziz...

PEKMEZLİ KURABİYE
MALZEMELER
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı erimiş tereyağı
2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması
4 yemek kaşığı pekmez
4 yemek kaşığı bal
1.5 su bardağı yulaf unu (veya başka bir un)
1 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı karbonat
3-4 damla limon suyu
YAPILIŞI:
Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (altüst ayarda) 15 dakika pişirin.
YULAFLI KURABİYE
MALZEMELER
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 muz
1 adet yumurta akı
Yarım çay bardağı ceviz
Yarım çay bardağı kuru üzüm
4 hurma
1 adet kuru incir
1 çay kaşığı kabartma tozu