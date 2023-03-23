Bu öneri oruç tutmayı kolaylaştırıyor! Vücudun enerji kaynağını doldurmak için...

Uzman diyetisyen Maria Tanoğlu Abdülmesih, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bilgi verdi. Vücudu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Abdülmesih, "Dengeli beslenmek için de ara ve ana öğünler yapılıyor. Normal dönemlerde herhangi bir öğünde eksik alınan bir besin ögesini gün içinde ara öğünlerde tamamlama fırsatı oluyor. Ama ramazan ayında öğün sayısı ikiye düşüyor. Bu nedenle iki öğünden oluşan ramazan ayında beslenmeye daha da dikkat etmek gerekiyor. Uzun süre tokluk hissi sağlayın, vücudun su dengesini koruyun, tuz tüketimini azaltın, metabolizmanızı hızlandırın" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih, "Ramazan ayında, günlük yenilen öğün sayısı üçten ikiye düşer ve iki öğün arasındaki süre uzar. Oruç tutulan saatler boyunca vücut, gece boyunca tüketilen gıdalardan enerji alır. Bu besinlerden aldığı enerji bittiğinde, karaciğerde ve kaslarda depolanan karbonhidrat ve yağlar yakılarak vücuda enerji sağlanır.

YAPILMASI GEREKEN ŞEY DEPOLARI YETERLİ VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE DOLDURMAK Genelde oruç tutulmaya başlandığı gün ilk altı saatte karaciğerde depolanan şekerler tüketilir. Bu şeker (glikoz) deposu tükenince vücut hücreleri kendi yağ depolarından beslenirler. Glikoz gibi esas şekerleri vücut yağ yakarak kendisi üretebilir ve bu sayede günlük enerji sağlanır. Yani insan vücudu oruç tutmaya çok elverişlidir. Yapılması gereken şey depoları yeterli ve dengeli bir şekilde doldurmaktır" diye konuştu.