Bu test ile hastalığınızı öğrenin!

Dr. Fevzi Özgönül, tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın altında kandida mantarı enfeksiyonunun olabileceğini belirtti.

Kandidadan yüzde yüz kurtulmak hemen hemen imkansızdır. Bölgede bulunan probiyotik bakteriler tarafından kontrol altında tutulduğunda hastalık oluşturan bakterilere karşı bir nevi destek görevi de yaptığı için bir diğer yönden bağışıklık sistemimiz için de destektir. Sadece kontrolsüz üremeye başladığında geçirgen bağırsak sendromu oluşturup Haşimato tiroidi gibi, bir çok oto immün hastalığın da nedeni olabilmektedir.

Dr. Fevzi Özgönül, 'Kandida'nın hastalık oluşturması için kontrolsüz bir şekilde çoğalması yeterlidir. Vücudunuzda kandida olup olmadığını ise evinizde yapabileceğiniz 'tükürük testi' ile öğrenebilirsiniz." diye konuştu.