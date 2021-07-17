Bu ürünleri indirimde bile almanıza gerek yok! İşte doğru ürün alternatifleri

Paketli, işlenmiş veya ilginç gelen karışımlar aslında o kadar da ihtiyacınız olmayan çeşitli ürünleri bir arada bulundurabilir. Fakat aslında sunuldukları kadar işe yarar olmayabilirler. Bu nedenle mutfağınıza sokmadan önce bütçenizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. İşte o ürünler…

İŞLENMİŞ PEYNİR

Başlangıçta kulağa hoş gelse de işlenmiş peynir, aslında doğal peynirlerden yapılmıyor. Doymuş yağ (kolesterol seviyesini artırmak için), çok miktarda tuz (raf ömrünü uzatmak ve aynı zamanda çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artıran tadı arttırmak için) ve yapay gıda boyaları eklenebilir. Dünya çapında bilim insanları arasında şüpheli güvenlikleri nedeniyle uzun yıllardır tartışmalıdır.

İşlenmiş peynir üreticilerinin temel amacı, ürünün raf ömrünü artırmak ve maksimum miktarda satmaktır. Üstelik çoğu zaman, bu ürünün fiyatı, kaliteli doğal peynirin fiyatı ile aynıdır.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ



Daha az buğday unu ve daha fazla tahıl içeren daha sağlıklı tam tahıllı ekmek alarak daha sağlıklı bir karar verdiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte tam tahıllı ekmek çoğu zaman "sağlıklı" kılığında sıradan ekmektir. Kural olarak, beyaz buğday unundan çavdar unu ile bir miktar keten tohumu ve kepek eklenerek yapılır. Bu nedenle tam tahıllı ekmek alırken öncelikle içeriğinin neler olduğundan emin olarak satın almak, daha doğru ve sağlıklı bir karar vermenizi sağlayacaktır.

KURU YEMİŞ PAKETLERİ

Çok popüler bir atıştırmalık olan kuruyemiş paketleri, lezzetlidir, güzel görünür ve sağlıklı bir şeyler yediğimiz konusunda bize güven verir. Bununla birlikte, paketin bileşimine yakından bakarsanız, bu ürünün ana kısmının şekerli meyve, ucuz fıstık ve kuru üzüm olduğunu göreceksiniz. İçinde badem veya kaju gibi çok daha az, daha pahalı kuruyemişleri bulundurabilir.

Bu karışımlar oldukça pahalıdır, ancak bir indirim görürseniz satın almak için acele etmeyin. Bu karışımı kendiniz bir araya getirmesi çok daha ucuz olacaktır. Ayrıca, şekerli bileşenlerin sayısını azaltmak ve ürünü daha sağlıklı hale getirme şansı verir.

BAHARAT KARIŞIMLARI

Belirli yemekleri (balık, pirzola, kebap, tavuk) pişirmek için kullanılan baharatların bileşimine dikkat etmeye çalışın. Genellikle bu karışımlar, aralarında lezzet arttırıcılar ve stabilizatörler bulabileceğiniz birçok bileşen içerir. Bu nedenle özellikle kendi baharat karışımlarınızı oluşturarak daha sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz.