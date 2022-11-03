Bu vitamin bilinçsiz alındığında kansere neden oluyor! İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi...

ERKEN TEŞHİS OLDUKÇA ÖNEMLİ

Tüm kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserini de yenmenin mümkün olduğunu vurgulayan Cihan, "Ancak burada en önemli faktör erken teşhistir. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Erken teşhis edilememiş ileri olgularda ise yeni tedavi yöntemleri ile başarı elde etmek mümkündür. Hastalığın evresi ne kadar ileri ise tedavi zorluğunun artacağı unutulmamalıdır" dedi.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDEKİ YENİ GELİŞMELER

Tedavi yollarını da anlatan Dr. Cihan, şu bilgileri paylaştı:

"Erken dönemde cerrahi ile tümör çıkarılmaktadır. Cerrahi sonrası yapılan patolojik değerlendirmede kemoterapi ve radyoterapi devreye girmektedir. Teşhis aşamasında cerrahi şansını kaybetmiş olgularda kemoterapi ve radyoterapi kişiye özel olarak değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Akciğer kanseri, teşhisi ve tedavisi son yıllarda en çok değişen kanser türüdür. Klasik kemoterapinin yanına hedefe yönelik tedaviler (EGFR, ALK, ROS-1 gibi hedefler) ve immünoterapi (PDL-1 gibi immünojenik hedefler) en sık uygulanan yeni tedavi yöntemleridir. Bunların yanında, tümörün genetik imzası çıkarılarak o tümöre özgü hedefe yönelik tedaviler de uygulanmaktadır."