Bu yöntem mide bulantısını hızlıca geçiriyor!

Zencefilin, mide bulantısının, genellikle kusmanın takip ettiği veya etmediği hoş olmayan, yaşam kalitesini bozan bir rahatsızlık olduğunu belirten Uzm. Dr. Küçükbaş, "Mide bulantısını kusma takip edecekse hasta saniyeler içinde terler, ağzı sulanır, kalp atımı yavaşlar, karın kasları aniden kasılır ve öğürerek mide içeriğini dışarı çıkarır. Kişi, kustuğu zaman genellikle rahatlama hisseder. Mide bulantısı ve takibinde kusma; ilaç, enfeksiyon, inflamasyon, psikojenik, hormonal gibi çok çeşitli sebeplere bağlı olarak omurilik soğanının dorsal kısmında retiküler formasyon içinde bulunan bulantı merkezinin ve soliter çekirdeğin sinirsel olarak uyarılması sonucu ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Mide bulantısı nedenleri hakkında da bilgiler veren Küçükbaş, "Mide bulantıları genellikle, gıda zehirlenmeleri, akut mikrobik ince ve kalın bağırsak enfeksiyonları (ishaller), gastrit, reflü, akut-kronik karaciğer iltihapları, akut-kronik karaciğer yetmezliği, safra kesesi taş çamur iltihapları, pankreasın akut iltihapları nedenleri ile ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, mide, kolon, pankreas kanserleri, metastatik kanserler, lenfoma beyin tümörleri, kişinin kemoterapi-radyoterapi görmesi, migren ve baş ağrıları, hareket, denge, görme, koku duyularının kolinerjik reseptörlerle uyarılması nedenleriyle de ortaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.

MİDE BULANTISININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Mide bulantısı tedavisindeki yol ve yöntemler hakkında bilgiler veren Küçükbaş, "Mide bulantısına neden olan hastalığın tedavi edilmesiyle, kan sıvı elektrolit açığının giderilmesiyle, bulantı önleyici ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmasıyla gerçekleştirilir. Ayrıca, kusmaya yol açacak ilaçlar kesilir" diye konuştu. Küçükbaş, zencefilin de mide bulantısına iyi geldiğine vurgu yaparak, "Mide bulantısının nedeninin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle mide bulantısı yaşanması durumunda hekime başvurulmalıdır" dedi.

ÇOCUKLARDA VE HAMİLELERDE MİDE BULANTISI

Çocuklarda mide bulantısının nedenleri arasında, bakteriyel viral üst solunum yolu enfeksiyonları, mikrobik gıda zehirlenmeleri, süt alerjisi gibi etkenler olabildiğine vurgu yapan Küçükbaş, çocuklarda mide bulantısı tedavisinin, bulantının nedenine göre planlandığını söyledi. Küçükbaş, çocuklarda mide bulantısı tedavisinde diyet ve bulantı önleyici ilaçlar kullanıldığını kaydetti.