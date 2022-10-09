Bu yöntemlerle alzheimer riskini minimuma indirebilirsiniz

Hastalığın erken döneminde unutkanlığın temel belirti olduğunu belirten Dr. Ayşegül Özyılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Randevularını, yemeğin altını, alacaklarını unutmak gibi yakın süreli bellek sorunları, konu ve soruları sık tekrarlama-sorma, kendini ifade etme güçlüğü, sinirlilik, içe kapanma, uğraş ve hobilerini terk etme, kişilik değişiklikleri, yeni beceri öğrenmede zorluklar, karmaşık alet kullanmada zorluklar olabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde bulunduğu ortama adapte olamama, uyku problemleri, iyi bildiği yerlerde kaybolma, çevreye karşı şüphecilik, halüsinasyonlar görme, yakınlarını tanıyamama gibi belirtiler eklenir, zamanla iletişimi tamamen bozulur, günlük yaşam aktivitelerini yapamaz ve bakıma muhtaç hale gelir"

"ALZHEİMER RİSKİNİ MİNİMUMA İNDİRMEK MÜMKÜN"

Alzheimer riskini minimuma indirmenin mümkün olduğunu dile getiren Özyılmaz, "Merak ve öğrenme isteğini canlı tutmak, yeni şeyler öğrenmek, okumak, sosyal aktivitelere katılmak, yeni hobiler edinmek, günlük düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak, hazır gıdalardan, alkol ve sigaradan uzak durmak, stres durumunda gerekirse profesyonel yardım almak, tansiyon, şeker açısından düzenli kontrol yaptırmak, vitamin ve mineral kontrollerini yaptırarak eksikliğinde takviye almak, düzenli uyumak gibi yöntemler alzheimerdan korunmaya yardımcı olacak yöntemlerden bazılarıdır" diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS, HASTALIĞIN İLERLEYİŞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLATABİLİR"

Alzheimerin, normal yaşlanma sürecinin bir parçası olmadığının altını çizen Özyılmaz, "Eğer siz de kendinizde veya bir yakınınızda hafızaya ilişkin sorunlar gözlemliyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurarak hastalığın araştırılmasına yönelik muayene ve gerekli tanı testlerini yaptırmanız, hastalığın teşhis edilmesi durumunda tedavi sürecine bir an önce başlanmasını sağlayarak hastalığın ilerleyişini önemli ölçüde yavaşlatabilir" sözlerine ekledi.

