Bunu yapanların alzheimer ve demansa yakalanma riski %40 artıyor!

Yorgun hissettiğinizde şekerleme yapıyorsanız dikkat! Masum gibi görünen bu alışkanlığın, bunama riskini artırdığı ortaya çıktı.
Düzenli olarak şekerleme yapan kişilerin demansa yakalanma ihtimalinin %40 arttığı belirlendi.
Alzheimer ve Dementia: The Journal of the Alzheimer Association'da yayınlanan araştırmaya göre, şekerleme bunama riskini artırıyor. Dr. Kun Hu ve Dr. Yue Leng, 14 yıl boyunca 1400 yaşlı kişiyi gözlemledi.
Araştırmacılar, gözlemlenen kişilerin yaşlarıyla uyku sürelerinin doğru orantılı olduğunu belirtti. Gün boyu, daha uzun ve sık şekerleme yapan kişilerin daha kötü bilişsel işleve sahip oldukları ortaya çıktı.
Şekerleme yapan kişilerin, hafızasının kötüleştiği, algı, konsantrasyon, yönelim ve dil kullanımında daha fazla zorluk çektiği anlaşıldı.
Yıllarca, bunama ile ilişkili olabilecek alışkanlıkları incelemek için çok sayıda araştırma yapıldı. 2021'de yapılan bir çalışmada, Akdeniz diyetinin bunama olasılığını azalttığı anlaşıldı.