Bunu yapanların alzheimer ve demansa yakalanma riski %40 artıyor!

Araştırmacılar, gözlemlenen kişilerin yaşlarıyla uyku sürelerinin doğru orantılı olduğunu belirtti. Gün boyu, daha uzun ve sık şekerleme yapan kişilerin daha kötü bilişsel işleve sahip oldukları ortaya çıktı.

Şekerleme yapan kişilerin, hafızasının kötüleştiği, algı, konsantrasyon, yönelim ve dil kullanımında daha fazla zorluk çektiği anlaşıldı.

Yıllarca, bunama ile ilişkili olabilecek alışkanlıkları incelemek için çok sayıda araştırma yapıldı. 2021'de yapılan bir çalışmada, Akdeniz diyetinin bunama olasılığını azalttığı anlaşıldı.