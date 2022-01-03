Burnuyla dehşete düşürüyordu! Bu değişime inanamayacaksınız

New York'ta Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Direktörü Dr. Thomas Ramo, Estrada'nın bu sorununu çözmek için harekete geçti ve büyük sorunlar yaşayan adamın problemleri için büyük bir çözüm sundu.

"GÜLÜMSEMESİ BİLE GÖRÜLMÜYORDU"

Estrada, burnunun yalnızca görünümünde değil aynı zamanda nefes alma, konuşma ve yemek yeme sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Gülümsemesinin bile görülemediği bu süreçte sosyal olarak da sorunlar yaşıyordu.

Estrada'nın Dr. Ramo ile tanışması da oldukça ilginç. Ressam ve inşaat işçisi olarak çalışan Estrada, doktorun evine boya ekibiyle tadilata geldi ve Dr. Ramo ise durumu fark ettiğinde kendisiyle konuşmaya karar verdi. Sorununu fark ettikten sonra ona durumu açıklayan ve çözüm yöntemi sunan Dr. Ramo, Estrada için büyük bir dönüm noktası haline geldi.

Tek çözümün ameliyat olduğunu öğrenen Estrada, Dr. Ramo'nun kendisi için Tanrı tarafından gönderilen bir melek olduğunu düşündüğünü belirtiyor.