Burnuyla dehşete düşürüyordu! Bu değişime inanamayacaksınız

New York'ta Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Direktörü Dr. Thomas Ramo, Estrada'nın bu sorununu çözmek için harekete geçti ve büyük sorunlar yaşayan adamın problemleri için büyük bir çözüm sundu.
"GÜLÜMSEMESİ BİLE GÖRÜLMÜYORDU"
Estrada, burnunun yalnızca görünümünde değil aynı zamanda nefes alma, konuşma ve yemek yeme sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Gülümsemesinin bile görülemediği bu süreçte sosyal olarak da sorunlar yaşıyordu.
Estrada'nın Dr. Ramo ile tanışması da oldukça ilginç. Ressam ve inşaat işçisi olarak çalışan Estrada, doktorun evine boya ekibiyle tadilata geldi ve Dr. Ramo ise durumu fark ettiğinde kendisiyle konuşmaya karar verdi. Sorununu fark ettikten sonra ona durumu açıklayan ve çözüm yöntemi sunan Dr. Ramo, Estrada için büyük bir dönüm noktası haline geldi.
Tek çözümün ameliyat olduğunu öğrenen Estrada, Dr. Ramo'nun kendisi için Tanrı tarafından gönderilen bir melek olduğunu düşündüğünü belirtiyor.
"DR. RAMO İLE HAYATI DEĞİŞTİRDİ"
Diğer insanların tepkilerinden bahsederken insanların kendisine baktığını, çocukların onu gördüğünde annelerine ona ne olduğunu sorduğunu belirtiyor. Bunun acı verici bir his olması nedeniyle sürekli olarak maske kullanarak yaşamaya karar vermesi ise onun için daha zor olmuş.
6 yıl boyunca birçok cilt uzmanı ve doktora gitmesine rağmen herhangi bir çözüm yöntemi olmadığı söylenen Estrada, tüm umudunu kaybetmişti. Fakat Dr. Ramo ile görüştükten sonra kendisine sarıldığını ve yardım edeceğini söylediği anı hayatı boyunca hatırlayacağını belirtiyor.
Buluştuktan ve birkaç form imzaladıktan hemen sonra Estrada, hızla ameliyata alındı. Ameliyattan dört hafta sonra bile gelişmesi inanılmazdı. Dr. Ramo ise Estrada için olimpiyat altın madalyası kazandığını hissettirdiğini ve artık gülen bir adam olduğu için harika hissettiğini belirtiyor.