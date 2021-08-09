Burun tıkanıklığı dişleri çürütüyor!

Yeni çıkan dişlerin diziliminde ve çene gelişiminde problem oluşturuyor. Yine burun tıkanıklığına bağlı konuşma ve uyku problemleri oluşturuyor.Çocuklukta önemsenmeyen burun tıkanıklığı süt dişlerinin çabuk çürümesine neden oluyor. Bununla beraber burun tıkanıklığı olmayanlara göre kalıcı dişlerin de ilerleyen yaşlarda daha çabuk çürüdüğü görülüyor.Yani burun tıkanıklığı çocukluktan itibaren her yaş grubunda dişleri olumsuz etkiliyor.

Çocukluk döneminde özellikle geniz eti, ağzı açık uyuma, burnu etkileyen alerjik nedenler, burunda biriken akıntılar ve üst solunum yolu enfeksiyonları ağızdan nefes almaya neden olarak kuru havanın ağız bölgesi ile temas etmesini sağlıyor. Kuru havada diş ve diş etlerini savunmasız bırakarak çürümeyi hızlandırıyor.

DİŞ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Genç ,erişkin yaşlarda düşme ve çarpmalara bağlı olarak burunda gelişen kıkırdak ve kemik yamuklukları, yani yapısal sorunlar, ve alerjik nedenler burun tıkanıklığı yaparak ağız hijyeni ve diş sağlığını olumsuz etkiliyor.



Erişkinlerde ise burun içerisinde ortaya çıkan burun etleri, sinüzit, alerji ve konka hastalıkları yapısal sorunlarla beraber nefes almayı olumsuz etkileyerek ağızdan nefes almaya zorluyor.Bu durum ağız bölgesinin kurumasına tat değişikliklerine ve diş çürümelerine neden oluyor.