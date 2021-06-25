Büyük beden kadınlar cevapladı: Benim hakkımda ne biliyorsun ki

Body shaming, son yıllarda çok daha fazla konuşulsa da aslında uzun süredir herkesin karşılaştığı konulardan biri. Yüzünüzün şekli, aldığınız veya verdiğiniz kilolar veya bacaklarınızın kalınlığı… Tüm bu fiziksel özellikler hakkında başkalarının yorum yapması veya fikir belirtmesi aslında iyi niyet göstergesi değil, sizleri bir güzellik kalıbının içerisinde yaşamaya zorlayan bir sürece dönüşür. Büyük beden kadınlar ise toplumda maruz kaldıkları baskıcı soruların cevabını Roza için yanıtladı.

Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum!

*Body Shaming nedir?

İnsanların, elinde olmadan doğduğu veya içerisinde bulunduğu fiziksel durumlarla ilgili eleştiren, hakaret veya zorbalık içeren davranışlardır. Kısaca, insanların fiziksel özellikleri nedeniyle aşağılanmasını içerir.