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Büyük beden kadınlar cevapladı: Benim hakkımda ne biliyorsun ki

Toplumda hemen herkesin maruz kaldığı body shaming süreci (bedeni aşağılama), muhteşem bir bedenin en ufak kusurunu da aramakla gerçekleşebilir, birinin kilosunun “yeterince ideal” ölçülerde olmamasıyla da. Biz de bu video ile sizlere aslında kendi bedeninizle yaşamanın ne kadar büyük bir mutluluk olabileceğini ve başkalarının beden ölçülerinin ve biçiminin yalnızca o kişilerle ilgili olduğunu göstermek istedik.

Giriş Tarihi: 25.06.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:44
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BÜYÜK BEDEN KADINLAR CEVAPLADI: BENİM HAKKIMDA NE BİLİYORSUN Kİ

Body shaming, son yıllarda çok daha fazla konuşulsa da aslında uzun süredir herkesin karşılaştığı konulardan biri. Yüzünüzün şekli, aldığınız veya verdiğiniz kilolar veya bacaklarınızın kalınlığı… Tüm bu fiziksel özellikler hakkında başkalarının yorum yapması veya fikir belirtmesi aslında iyi niyet göstergesi değil, sizleri bir güzellik kalıbının içerisinde yaşamaya zorlayan bir sürece dönüşür. Büyük beden kadınlar ise toplumda maruz kaldıkları baskıcı soruların cevabını Roza için yanıtladı.

Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum!

*Body Shaming nedir?
İnsanların, elinde olmadan doğduğu veya içerisinde bulunduğu fiziksel durumlarla ilgili eleştiren, hakaret veya zorbalık içeren davranışlardır. Kısaca, insanların fiziksel özellikleri nedeniyle aşağılanmasını içerir.

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