Büyüleyici doğa, etnik atmosfer, tarihin ve medeniyetin beşiği Şanlıurfa





GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında Harran Ovasında yer alan Göbeklitepe, dünyanın en eski yerleşim yeri ve arkeolojik tapınağı olarak kabul edilmektedir. Oldukça sıra dışı tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığı bu mekan yılın her döneminde sıklıkla ziyaret edilmektedir. Tarihi M.Ö 10.000 yıllarına dayanan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, tarihin akışını değiştiren tapınak olarak dünyada büyük yankı uyandırdı. Şu an dünyanın en eski arkeolojik tapınağı ve yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Henüz kazılar devam etse de daha şimdiden sıra dışı birçok eser ortaya çıkmış durumda. Bunların arasından boyları 6 metreyi, ağırlıkları 40 tonu bulabilen T şeklindeki anıtsal dikilitaşlar en dikkat çekicileri. Bu yapıların üzerlerinde yer alan hayvan, insan ve soyut birçok sembol eski dönemlere ışık tutuyor.



BALIKLI GÖL

Şanlıurfa'da bulunan tarihi yapıların en önünde gelen bu yerin diğer ismi Halil-ür Rahman Gölü'dür. Bölgenin bu kadar çok meşhur olmasının sebebi eşsiz güzelliğinin yanı sıra tarihidir. Durum böyle olunca Balıklıgöl'ün hikayesi hakkında bir iki cümle etmek de gerekiyor. Döneme hakim gaddar hükümdar olarak bilinen Nemrut, Hz. İbrahim tek tanrı inancını savunmak için saray içerisindeki putları kırınca yakılmasını emreder. Şu an gölün bulunduğu yer odunlar ile doldurularak büyük bir ateş yakılır ve Hz. İbrahim, Şanlıurfa Kalesi'nin bulunduğu yerden ateşe atılır. Rivayete göre ateş suya, odunlar ise balıklara dönüşür. Şu anda da gölün içerisinde bir sürü sazan balığı bulunuyor. Halil-ür Rahman Gölü, Şanlıurfa'nın merkezinde yer aldığı için yolunuz elbet düşecektir. Gölün görüntüsü, çevresini sarmalayan Rizvaniye Camii'nin duvarlarıyla birleşince muhteşem bir manzara çıktığını söyleyebiliriz.