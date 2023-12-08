Çarpık dişler diş eti hastalıklarına zemin hazırlıyor

Uzm. Dt. Yeşim Sağır, ortodonti tedavileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ortodontik tedavide amacın karşıt çenedeki dişler ile uyumlu düzgün bir diş dizilimi elde etmek olduğunu vurgulayan Uzm. Dt. Sağır, "Ortodontik tedavi sabit braketler, şeffaf plaklar ve/veya aparey adı verilen takıp çıkarılabilir hareketli aygıtlar ile yapılabilir. Sabit ortodontik tedavide dişler üzerine, hastanın çıkaramayacağı braket adı verilen parçalar yapıştırılır. Bu parçalar metal veya seramik olabilir ve özel teller ile birbirine bağlanır. Bu sayede dişler hareket ettirilerek çapraşıklıklar düzeltilir" şeklinde konuştu.

"DİŞ ETİ HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN TERCİH EDİLEBİLİR"

Ortodontik tedavi amacıyla hekime yapılan başvuruların büyük çoğunluğu çapraşıklığın sebep olduğunu ve estetik bir probleme yol açtığına dikkat çeken Uzm. Dt. Sağır, "Ancak diş çapraşıklığı ve uyumsuz çene ilişkilerinin neden olduğu problemler estetikten çok daha fazlasını kapsar. Çapraşık dişlere sahip bireyler ağız hijyenini yeterince sağlayamaz ve bu kişilerde çürük daha kolay oluşur. Aynı şekilde diş arayüzlerinde plak birikimi ve diştaşı oluşumu artar dolayısı ile diş eti çekilmeleriyle birlikte diş eti hastalıkları oluşur" diye konuştu.

"GÖMÜLÜ DİŞLER KOMŞU DİŞLERİN KÖKLERİNİ ERİTEBİLİR"

Üst çenesi alt çeneye göre daha önde olan ve/veya üst dişleri alt dişlere kıyasla daha ileride konumlanan çocuk ve yetişkinlerde üst kesici dişlerin travmadan (düşme, top çarpması vs.) zarar görme veya diş kaybı oranının diğer bireylere göre daha yüksek olduğunu kaydeden Uzm. Dt. Sağır, şu bilgileri paylaştı:

"Çeneler ve dişler arasındaki uyumsuzluktan dolayı veya süt dişlerinin erken yaşta çekilmesinin neden olduğu yer kaybı nedeniyle yer bulamadığı için bazı dişler gömülü kalabilmektedir. Gömülü dişler komşu dişlerin köklerini eritebilir veya gömülü dişlerin etrafında kistler oluşabilir ve patolojik sonuçlar ortaya çıkabilir. Dişlerdeki çapraşıklık sebebiyle alt ve üst dişler normal kapanışına gelemezse kuvvetler çene kemiklerine dolayısıyla ekleme normal iletilemez. Bu da eklem problemlerine neden olabilir. Çene ilişkileri ayrıca başta omurga olmak üzere tüm vücudu etkiler; duruş bozuklukları, boyun ve sırt ağrılarına da neden olabilir. Alt ve üst ön dişlerinin arasında olması gerekenden fazla açıklık bulunan bireylerde bazı seslerin telaffuzu zorlaşır ve bu da konuşma bozukluklarına yol açabilir".

"HER YAŞTA UYGULANABİLİR"

Ortodontik tedavinin her yaşta uygulanabilen bir tedavi olduğunun altını çizen Uzm. Dt. Sağır, "Önemli olan diş bozukluğunun nasıl olduğu ve hangi aşamada olduğudur. Mevcut bozukluk sadece diş kaynaklı ise tel tedavisiyle her yaşta düzgün bir diş dizilimi ve çeneler arası ilişki elde etmek mümkündür. Ancak sorun sadece diş kaynaklı değil ise iskeletsel olarak çeneler arası uyumsuzluk söz konusu ise ergenlik tamamlanmadan sorun ortodontik tedaviyle çözülebilmektedir. İskeletsel bozukluğa sahip olan yetişkinlerde sorun küçük yaşlarda tedavi edilmediği için tedavi daha komplike bir hal alır, tel tedavisine ek olarak çene cerrahisi de gerekmektedir. Ortodontik tedavi sonrası diş diziliminin bozulmasını önlemek amacıyla pekiştirme tedavilerinin ihmal edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu dönem için pasif olarak çalışan farklı apareyler kullanılabilmektedir" ifadelerini kullandı.