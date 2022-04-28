Çay ve kahvenin faydaları nelerdir?

Antioksidanlar damarların genişlemesini sağlayarak vücutta kan dolaşımını daha kolay sağlanmaktadır. Aynı zamanda çay ve çay kateşinleri koroner kalp hastalalıklarına karşı ve kanser oluşumuna karşı korumaktadır. Yeşil çayın ise diyet sürecinde ağırlık kaybı sağlamada ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda olumlu etkileri vardır.

PARKİNSON VE ALZHEİMER HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Kahvede bulunan antioksidanlar hücre hasarlarına neden olan, kanser gelişimine neden olabilecek olan radikalleri etkisiz hale getirebilmektedir. Aynı zamanda aşırıya kaçmadan tüketilen kahve, Parkinson ve Alzheimer hastalığı riskini düşürmektedir. Kahve içerdiği kafein sayesinde enerjinizi yükseltmede ve bu sayede de egzersiz performansınıza katkıda bulunmaktadır.

YETİŞKİNLER İÇİN 300 MG GEBELER İÇİN 200 MG ÖNERİLİYOR

Günde almamız gereken belli bir kafein miktarı vardır. Ancak gereğinden fazla çay ve kahve tüketimi yüksek miktarda kafein alımına sebep olacağından taşikardi, anksiyete, uykusuzluk ve bulantıya yol açabilmektedir. Kafeine olan duyarlılık kişiden kişiye değişebildiğinden etkileri farklılık gösterebilir. Bir kişi az miktar kafeinden bile etkilenebilirken bir diğeri yüksek miktar kafein tüketmesi sonucu olumsuz etkilenmeyebilir. Bu durumda kendiniz için normal olan dozu belirlemek sizin elinizdedir. Kafeinin yetişkinler için günde 300 mg kadar tüketimi önerilmektedir.Gebeler için ise önerilen doz 200 mg'dır. Yani her konuda olduğu gibi kafeini de ne kadar dozda tükettiğimiz oldukça önemlidir. Kafein aynı zamanda diüretik olduğundan çay ve kahve tükettiğimiz zaman su tüketimimizi arttırmaya özen göstermeliyiz

Çay ve kahvenin ne kadar kafein içerdiklerine gelirsek;