Cesaretiyle tüm dünyayı kendine hayran bıraktı! Gönüllü girdiği orduda öyle bir şey yaptı ki...

"GÖNÜLLÜLÜKTEN TEĞMENLİĞE YÜKSELEN İLK KADIN"

Son günlerde Ukrayna'da yaşanan savaş süreci, herkesin endişeyle izlediği, tüm dünyanın kalbi ağzında beklediği haberlere sahne oluyor. Bununla birlikte, Ukrayna halkı bu savaşla mücadele etmeye çalışırken birbirinden farklı yöntemlerle kendini gösteriyor. Bu kişilerden biri olan Sergeyeva, kadınların gönüllü olarak askerliğe nasıl akın ettiğini anlattı.

Birçok kişinin bu cesaret halini "romantize" ettiğini, fakat bu konuda ne kadar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Savaşın, düşünülenden çok daha farklı bir süreç olduğunu anlatan kadın teğmen, herkesin cesaretini takdir etse de yalnızca buna dayanarak hareket edilmemesi gerektiğini anlatıyor.

Askeri sözleşme ile orduya dahil olan ilk kadın olarak bilinen Sergeyeva, Ukrayna'nın yüz yüze kaldığı savaşta da etkin bir rol oynuyor. Kiev'de gönüllü kuvvetler teğmeni olarak çalışan Sergeyeva, her yaştan ve her kökenden Ukrayna ordusuna savaşmak için katıldığını belirtiyor.