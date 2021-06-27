Cesur bir girişimci ruh: Ayla Ercan

Ayla Ercan, daha önce de insan kaynakları ve okul öncesi eğitim alanlarında gösterdiği girişimcilik adımlarını daha farklı bir sektöre, tır şoförlüğü ve lojistik alanına kaydırmış. Bu süreçte çevresinin de desteğini gören Ayla Hanım, bir kadının her alanda en iyi işleri çıkarabileceği konusunda diğer kadınlara da büyük bir cesaret veriyor.

Kariyerinize tır şoförlüğü ile devam etmeye nasıl karar verdiniz?

Pandemi döneminde eğitim sektörünün olumsuz etkilenmesi, benim iş hayatımı da etkiledi. Okulların kapandığı pandemi sürecinde ise Baran Tanış ile tanıştım. Kendisine ait lojistik firmasında yönetici olarak çalışma teklifi aldım. Başta herkes gibi ben de yadırgadım sonra kulağa hoş geldi, neden olmasın dedim. Bir işi yapıyorsanız her şeyi öğrenmelisiniz diyerek tırları ve çalışma alanlarını öğrenmeye başladım.

Arkadaş önerisiyle bu mesleğe başladığınızı okuduk. Bu öneriyi olumlu yönde değerlendirirken cesaret kaynağınız neydi?

Özellikle idealist ve girişimci bir kadınım. İnsanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Ben de karakter olarak her zaman ilkleri yapmayı sevmişimdir. Baran Tanış da benim gibi farkındalığı sevdiği için Manisa'da ses getireceğini düşündüğümüz bu projeye başladık. İşin ve pazarın hazır olması, özellikle tır konusunda teknik bilgimin olması ve firma potansiyelinin olması cesaretlendirdi.

Tır şoförlüğü büyük çapta erkek egemenliğinin yoğun olduğu bir alan. Bu nedenle sürüş deneyiminiz sırasında hiç baskıya maruz kaldınız mı ve kendinizi güvensiz hissettiniz mi?

Tam aksine çok olumlu tepkiler aldığım. Görenler çok şaşırıyor ve destek veriyorlar. Özellikle hiçbir işte cinsiyet ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Eğitim verdiğim çocuklarımız da dahil öyle bir ayrımda bulunmadım, bulunulmasını da önermiyorum. Araçlarımızın düzenli olarak bakımları yapılmakta. Bu nedenle yaşanacak olası durumda uzman ekipler ile çalışmaktayız. Bu nedenle binek araçtan tek farkı büyük ve heybetli olması…

Trafikte meydana gelecek durumlara karşı bir önlem alıyor musunuz?

Trafikte şu anda kısa mesafede çalışıyorum. Uzun yolda ise tek şoför gidilmediği için takım arkadaşım gereken desteği verecektir.

Yolda tır kullandığınızı görenlerden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Çok güzel tepkiler alıyorum. Dediğim gibi, önce merakla bakıyorlar yanlış yapacak mıyım diye, sonrasında ise takdir ediyorlar. Her işte olduğu gibi burada da yanlışlarımız ve eksiklerimiz olacaktır. Fakat tecrübe ve süreklilik oldukça önemli.

Mesleğiniz adına gözden çıkarmanız gereken şeyler oldu mu?

Tabii ki. Okul ve eğitim sektöründen uzak kalmam gerekti. Çocukları ve öğrencilerimi cok seviyorum. Her gün onlarla gençleşiyordum. Fakat tır ve lojistik işleri çok daha sakin ve bireysel.

Kariyerinizin yanı sıra aynı zamanda bir annesiniz. Çocuklarınız tır şoförlüğü yapmanız konusunda nasıl tepkiler verdi?

Öncelikle ilk mesleğim annelik bu nedenle evlatlarım için her şeyi yaparım. Daha önce insan kaynakları ve eğitim uzmanı olarak çalıştım. Sonrasında ise 4 evlada sahip olduğum için elimdeki birikimi okul öncesi sektöründe kullandım. O zamanlar sadece bir girişimdi. Manisa'nın ilk 0-66 ay bebek grubu ile sektöre girdim. İsimi iyi yönetmek adına eğitimini almak istedim ve Okul Öncesi Eğitimi ve Montessori eğitim yöntemi alanında eğitimimi tamamladım. Hem çocuklarım hem de öğrencilerim için.

Üstelik organize sanayide 10 yıl kadar çalıştım ve bu nedenle aktif araç kullanımında ve lojistik işini de uzak değildim...

Evet. Çocuklarım benim gözümde nasıl çok farklıysa ben de onların gözünde çok farklı yerdeyim. Anneleri çok güçlü ve her şeyi yapabilir. İlk önce "Anne bu nereden çıktı, nereye park edeceksin" dediler. Ama sonrasında normal bir meslek olarak gördüler ve yadırgamadılar. Çünkü annelerine güveniyorlar.

Bu süreçte en büyük destekçiniz kim veya kimlerdi?

En büyük desteğim, sektörün önemli isimlerinden Baran Tanış, ailesi ve çocuklarım.

İleride yapmak istediğiniz şeyler ve hayalini kurduğunuz kariyer planı ile ilgili nasıl bir yol çizmek istiyorsunuz?

Aslında kadının bulunduğu her yerde farkındalık vardır. Ben de her işte olduğu gibi bu işimde de farkındalık yaratmak istiyorum. Tır almak ve lojistik firması kurmak istiyorum. Dışarıdan zor bir iş gibi görülse de ticari olarak kazandıran bir sektör.

Bir kadın olarak diğer kadınların da hiçbir çekinceleri olmadan her alanda çalışabilecekleri konusunda önemli bir örnek teşkil ediyorsunuz. Diğer kadınlara yaşamlarında neler yapabilecekleri konusunda vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bir kadın olarak kadınlarımıza aktif olacakları ve rahat hissettikleri islerde çalışmalarını öneriyorum. Bizler evlerini geçindirmek ve çocuklarımıza bakmak zorunda olan anneleriz. Bu nedenle kişi, kendi karakter ve kişiliği ile her meslekte çalışabilir. Üretim gibi birçok alanda da kadınlar çalışabilir. Yeter ki kadınlar istesin.