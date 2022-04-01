Ceviz yerken nelere dikkat etmeliyiz?

Cevizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu önler. Birçok kozmetik firması cilt ürünlerinde cevizden yararlanmaktadır.

Omega-3 açısından en zengin yemiş olarak kabul edilir. Yüksek Omega-3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir.

En güçlü antioksidan olarak kabul edilen melatonin, bireylerin rahat uyumasına ve rahatlamasına yardımcı olur. Ceviz, melatonin için iyi bir kaynak olarak kabul edilir. Melatonin içeriği sebebiyle, hücre yenilenmesinde ve yaşlanmanın geciktirilmesinde de etkilidir.

Ceviz, optimum kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını destekler.

Sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.

Cevizde bulunan çinko, selenyum, magnezyum gibi önemli minareler bağışıklık ve sinir sistemimiz açısından oldukça faydalıdır. Yapılan araştırmalarda İlerleyen yaşlarda alzheimer riskini azalttığı ortaya çıkmıştır.