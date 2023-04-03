Çikolata yiyerek hayatta kalıyor! "Eğer başka bir şey yersem..."

Sadece dört besinden oluşan bir diyetle yaşamak zorunda olduğunu iddia eden bir baba, yalnızca bu yıl şimdiden 200'den fazla çikolatadan yapılan bir paskalya yumurtası yediğini belirtiyor. 30 yaşındaki Ashley Kean, bebekken başlayan ve yetişkin yaşamına da devam eden garip yeme alışkanlıkları nedeniyle yalnızca çikolata, patates püresi, puding ve meyveleri sindirebildiğini iddia etti.

"GÜNDE ÜÇ VEYA ALTI TANE YİYORUM"

West Yorks, Castleford'dan bir satış asistanı olan Ashley, günde üç ila altı çikolatadan yapılma paskalya yumurta yediğini düşünüyor. Fakat yalnızca bunları yemekten bıktığını kabul ediyor ve normal bir beslenme sistemine geçebilmek istiyor.

İki çocuk babası, bu konuda doktora gittiğini, ancak her şeyin "normal" olduğunun söylendiğini ve bunun psikolojik olabileceğini düşünmesine yol açtığını söylüyor.