Çikolata yiyerek hayatta kalıyor! "Eğer başka bir şey yersem..."

Sadece dört besinden oluşan bir diyetle yaşamak zorunda olduğunu iddia eden bir baba, yalnızca bu yıl şimdiden 200'den fazla çikolatadan yapılan bir paskalya yumurtası yediğini belirtiyor. 30 yaşındaki Ashley Kean, bebekken başlayan ve yetişkin yaşamına da devam eden garip yeme alışkanlıkları nedeniyle yalnızca çikolata, patates püresi, puding ve meyveleri sindirebildiğini iddia etti.
"GÜNDE ÜÇ VEYA ALTI TANE YİYORUM"
West Yorks, Castleford'dan bir satış asistanı olan Ashley, günde üç ila altı çikolatadan yapılma paskalya yumurta yediğini düşünüyor. Fakat yalnızca bunları yemekten bıktığını kabul ediyor ve normal bir beslenme sistemine geçebilmek istiyor.
İki çocuk babası, bu konuda doktora gittiğini, ancak her şeyin "normal" olduğunun söylendiğini ve bunun psikolojik olabileceğini düşünmesine yol açtığını söylüyor.
"AİLEMLE BİRLİKTE HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"
İki çocuğuyla yemek yiyemediğini bu yüzden ailece yemek yemeye falan çıkamadıklarını belirtiyor. Özellikle özel günlerde çok sinir bozucu olduğunu, birlikte hiçbir şey yapamadıklarını ifade ediyor.
Ne kadar acıktığına bağlı olarak günde ortalama üç ila altı arasında çikolata tükettiğini söyleyen Ashley Kean, bu çikolatalardan stok yapabilmek için büyük miktarlarda para harcadığını anlattı.
"BAŞKA BİR ŞEY YERSEM HASTALANIRIM KORKUM VAR"
Ashley, bebekken sütten kesilirken yeni bir yiyecek denediğinde kustuğunu söylüyor. Artık tekrar hastalanacağı korkusuyla yeni yiyecekleri denemeye karşı ciddi bir isteksizlik geliştirdiği ortaya çıktı.
Yıllar boyunca çok sayıda doktoru ziyaret etmesine rağmen, hiç kimse sorunu belirleyemedi Ashley, beslenme onu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını düşünerek genel bir vücut taraması yaptırdı fakat her şey yolundaydı.
"KISITLAYICI GIDA ALIM BOZUKLUĞU"
Ashley, olası bir teşhisin "Kaçıngan/Kısıtlayıcı Gıda Alım Bozukluğu" olduğunu söylüyor. Bu bozukluk; kişinin belirli yiyeceklerden veya yiyecek türlerinden kaçınmasıyla karakterize edilen bir durum.
Bu kısıtlamalarının kendisini depresyona soktuğunu ve destek ya da yardım aradığını söylüyor. Ashley ayrıca dışarıdan normal biri görünse de aslında büyük sorunlar yaşıyor. Yediği çikolata miktarı normal olmasa da şeker hastası olmadığını da belirtti.
Kean; "Et, sebze veya paket yemiyorum. Püreyi severim ama cips veya kabuklu patates yemem. Yıllar boyunca diyetimi değiştirmek için farklı yiyecekler denedim ama şimdi hasta olma korkusu. Hasta olmaktan nefret ediyorum ve kendimi buna maruz bırakmak istemiyorum" açıklamasında bulundu. Ayrıca çocukları olmadan önce yemek kokusuna veya yiyeceklere dokunmaya da dayanamadığını anlattı.