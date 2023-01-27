Çil yapmak isterken Shrek karakterine dönüştü! "Bu yöntem yüzünden dişlerim bile sarardı"

Dünyanın en sevilen animasyon serilerinden biri olan "Shrek" filminin ana karakterlerinden olan Prenses Fiona'ya nasıl benzediğini anlatan genç kadın, 1,3 milyondan fazla izlenme aldı.
Hem eşi hem de çocuklarının büyük bir şok yaşadığı kına uygulamasının sonunda, kendini gördüğünde çığlık atacak kadar dehşete kapıldı.
@takwalarsen I will never try this henna freckles again 🤢👎🏻 #hennafreckles #gonewrong #ohno #fyp ♬ Oh No - Kreepa
"BİR DAHA ASLA YAPMAM"
Alanya'da yaşayan Takwa Larsen, TikTok'ta viral olan bu uygulamayla ilgili "asla bir daha yapmam" diyerek süreci paylaştı.
Bir peri masalından fırlamışçasına güzel olacağını düşünürken bambaşka bir sonuçla karşılaştı. Larsen, yüzündeki minik "yeşil noktaları" ortadan kaldırmak için agresif bir şekilde "yanakların ve alnını ovuştururken" kendini kayda aldı. Üstelik kına sadece yüzüne değil ağız kenarlarından sızarak dişlerinin sararmasına neden oldu.
"DİŞLERİ BİLE SARARDI"
Doğal, kendine özgü bir çil denemesi için uyguladığı bu yöntemi bir "kına kalemi" yardımıyla yapmak istedi. Fakat sonuç, beklediğinden çok daha farklıydı. Daha kolay ve ucuz olduğunu düşündüğü bu yöntem, dehşet veren bir sonuca neden oldu.
"Neden yeşil?" diye sordu klipte, ürkmüş kocası dehşet içinde cildine bakarken. Hızla Larsen'in imdadına yetişti ve zorla onun alnındaki yeşil leke tabakasını sildi. Larsen, yeşil izlerin çoğunu temizlemek için elektrikli bir yüz temizleme fırçası kullandı. Fakat izler, yanaklarına birkaç benek olarak kaldı.
"Fiona'ya benziyorum" diyen Larsen, kendisini çizgi film karakterine benzetti ve tüm takipçileri de bunu kesinlikle kabul etti.