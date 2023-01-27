Çil yapmak isterken Shrek karakterine dönüştü! "Bu yöntem yüzünden dişlerim bile sarardı"

Dünyanın en sevilen animasyon serilerinden biri olan "Shrek" filminin ana karakterlerinden olan Prenses Fiona'ya nasıl benzediğini anlatan genç kadın, 1,3 milyondan fazla izlenme aldı.

Hem eşi hem de çocuklarının büyük bir şok yaşadığı kına uygulamasının sonunda, kendini gördüğünde çığlık atacak kadar dehşete kapıldı.

"BİR DAHA ASLA YAPMAM"

Alanya'da yaşayan Takwa Larsen, TikTok'ta viral olan bu uygulamayla ilgili "asla bir daha yapmam" diyerek süreci paylaştı.