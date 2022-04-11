Cildin yaşlanmasını geciktiriyor

BİTKİSEL OMEGA-3 KAYNAĞI

Semizotu, omega-3 yağ asitlerinin bir türü olan Alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengindir. ALA, balık yağında bulunan omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ile aynı faydalara sahip olmasa da alfa-linolenik asidin, normal kalp ritmini ve pompalamayı korumaya yardımcı olarak kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülmektedir.

CİLDİN YAŞLANMASINI GECİKTİRİR

Semizotu, C vitamininden zengin içeriğiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur ve güneş ışığı, sigara, çevre kirliliği gibi unsurların neden olduğu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden cildi korur.