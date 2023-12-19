Cildinizi korumanın yolları bu altın öneriden geçiyor! Bu şekilde bakım yaparsanız cildiniz bebek gibi oluyor

Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, soğuk havaların cildi olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, cilt temizliği, nemlendirme ve bakım, doğru ürün kullanımı, sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, uyku düzeni, sigara, stres ve çevresel olumsuz faktörlerin azaltılmasının cilt sağlığını korumada etkili olduğunu söyledi. Kışın cildin daha fazla özen ve bakıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Prof. Dr. Kesikoğlu, "Kışın vücudumuzda ısı kaybını önlemek için deri yüzeyindeki kan damarlarının çapı daralır, bu nedenle kan dolaşımının azalması ile derinin beslenmesi engellenir. Deri kurur, kuruluk arttıkça bariyer fonksiyonu bozulur nem, yağ ve proteini kaybetmesi sonucu da kepeklenme, çatlama, kaşıntı ve kızarıklık gibi sorunlar gelişebilir. Deri, sert kış koşullarından fiziksel olarak etkilendiği gibi, ruhsal olarak da etkilenir. Kışın gelmesi hafif bir depresyona, harekette kısıtlılığa, metabolizmada yavaşlamaya yol açar. Bu nedenlerle kışın cildimize daha fazla özen göstermeliyiz" dedi.

Bu olumsuz çevresel etkilerden cildimizi korumak için yapılacakların en başında cilt temizliğinin geldiğini belirten Prof. Dr. Kesikoğlu, yatmadan önce, uyanınca ve terleyince yüzü yıkamak, makyajı çıkartmak, akşamları cilde bulaşmış olabilecek kir ve duman artıklarını gidermek, sabah ise uyurken yüze yerleşen fazla sebum, kir ve bakteriden arınmak için uygun bir temizleyici kullanmak gerektiğini ifade etti. Cilt tipine uygun hafif ve kokusuz temizleyici ürünlerin kullanılması, kuruluğu artıracağı için alkollü içeriklerden kaçınılması, ayrıca çok sıcak ya da soğuk değil ılık suyun tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"YIKADIKTAN HEMEN SONRA NEMLENDİRİCİ SÜRÜN"

Cilt tipinin (normal, karma, yağlı ve bunun gibi şeyler) ihtiyaçları için formüle edilen ürünleri kullanmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kesikoğlu, "Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu cildinizi yıkayıp ardından uygun bir nemlendiriciyi düzenli olarak uygulamaktır. Kışın kullanacağınız nemlendiricilerin yazın kullandıklarınıza nazaran daha yağ bazlı (merhem yapısında) olmasında fayda var. Böylelikle nemlendirici cilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve nem kaybını engelleyebilir. Yüz için seramidler, hiyalüronik asit gibi cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanılmasını tavsiye ediyorum. Kış aylarında glikolik asit, salisilik asit veya retinol gibi yaşlanma karşıtı bileşenler içeren ürünler daha seyrek veya daha az oranda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

"CİLDİNİZİ OVALAMAYIN"

Çok sıcak suyla yıkanmanın yağları azaltarak deriyi daha çok kuruttuğunu, kaşıntı, kızarıklık ve hatta kuruluk egzamasını tetikleyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kesikoğlu, vücudun yüzeyindeki nemi korumak için yine duştan hemen sonra nemlendirici uygulamanın önemine değindi. Prof. Dr. Kesikoğlu ayrıca, ovalamanın cildi tahriş ederek sivilce dâhil her türlü cilt durumunu kötüleştirebileceğini anlatırken, dudaklar için ise yüz temizliğinden sonra ve yatmadan önce dudak nemlendirici veya vazelin sürerek çatlamaların önlenebileceğini söyledi.